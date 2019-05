El Abad de Montserrat, sobre Cataluña: "Seguir el camino del diálogo y del respeto"

El Abad de Montserrat, Josep María Soler, ha valorado en TRECE el papel de la Iglesia en nuestro país. En la entrevista realizada por Irene Pozo, ha afirmado que “la Iglesia en España y la Iglesia en Cataluña también está intentando tender puentes, favorecer el diálogo para superar la situación difícil en que nos encontramos o podemos encontrarnos en el futuro”.

El Abad de Montserrat ha insistido en que es necesario “seguir por el camino del diálogo, del respeto a los demás, dejando de lado la cultura del insulto y del desprecio”. Josep María Soler recordaba en TRECE que “la Iglesia tiene entre sus miembros personas muy plurales políticamente hablando y eso puede favorecer el encuentro”.

Soler no ha querido dejar de lado otra de las cuestiones que marcan la actualidad como es la protección a los menores y ha explicado que han puesto en marcha “una comisión independiente del Monasterio para esclarecer situaciones pasadas. Haremos públicos sus resultados porque queremos transparencia total. Además, se han establecido protocolos para que no vuelva a suceder con un mayor control en la admisión de candidatos con el fin de asegurar que están equilibrados para cumplir el compromiso de la castidad”.

El Abad de Montserrat ha recordado que “el mensaje del Papa Francisco es tolerancia cero contra los abusos en todos los frentes y nosotros estamos en la vía del Papa”.

A lo largo de los treinta minutos de entrevista con Irene Pozo, Josep María Soler explica el funcionamiento de la Escolanía destacando que “es una institución muy antigua y muy apreciada por los peregrinos. De hecho, una de las actividades con mayor afluencia es el canto al mediodía y el virolai a la Virgen”.

Soler ha señalado que “la música en un monasterio es muy importante porque gran parte de la oración se hace cantando. San Agustín dice que quien canta ora dos veces. Cada niño, además de la formación vocal, aprende a tocar el piano y otro instrumento”.

Mil años de “Ora et Labora” en Comunidad

La Fundación del Monasterio de Montserrat cumple 1000 años y ante este aniversario, Josep María Soler ha destacado la responsabilidad que ello supone. Soler ha afirmado en TRECE que “Montserrat es un lugar de gracia especial de Dios para creyentes y no creyentes. Damos un mensaje de acogida y de oración para ofrecer un lugar de paz y silencio que favorezca el encuentro con uno mismo”.

Un silencio que no es incompatible con las nuevas tecnologías. “Es una continuación de lo que hicieron en el Siglo XV con la imprenta; coger lo más moderno e integrarlo. Un monje no puede estar desconectado de lo que viven sus hermanos en humanidad. La tecnología no solo nos aporta, sino que aportamos. Ofrecemos cánticos en streaming y la misa dominical a través de la televisión. Es un servicio para llegar a la gente que no puede ir a misa”.