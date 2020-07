Monseñor Argüello valora las palabras de Iglesias sobre los insultos a periodistas: "A nadie ni por nadie"

El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha mostrado su disconformidad a las palabras emitidas en las últimas horas por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que ha defendido que en las democracias avanzadas hay que "naturalizar" que "cualquiera que tenga presencia pública o cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en política" está sometido "tanto a la crítica como la insulto en las redes sociales".

En su opinión, "todos los poderes que configuran la estructura compleja de los sistemas democráticos tienen que ser objeto de la crítica", tanto el poder legislativo, como el ejecutivo y también el cuarto poder. "Eso forma parte de la normalidad", ha defendido.

Unas declaraciones a las que ha hecho referencia el portavoz del organismo episcopal, quien afirma que insultar no es el camino: "Evidentemente nosotros decimos que no se debe insultar. Insultar no".

El también obispo auxiliar de Valladolid ha indicado que la vida política española en la actualidad, lejos de la crispación, requiere colaboración: "En todo caso, el momento de la vida española pide una llamada fuerte a la colaboración. Pero para poder colaborar hace falta ser libres. Colaboración, fraternidad, responsabilidad y libertad son inseparables", sostiene Don Luis Argüello que ha defendido además el papel de los medios de comunicación social: "El sistema democrático tiene como una de las claves fundamentales la libertad de los medios para informar, hacer la crítica que consideren oportuno realizar y desde ahí colaborar al bien común. Los insultos para nadie ni por nadie. Pero la libertad de información y de opinión para todos", ha subrayado el Secretario General de la CEE.