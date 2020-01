Don Juan Díaz-Bernardo, galardonado en los Premios ¡Bravo!: "Los medios diocesanos nos hemos profesionalizado"

Don Juan Díaz-Bernardo, responsable de los Medios Diocesanos de Toledo y canónigo de la catedral Primada, ha sido galardonado con el Premio ¡Bravo! que cada año concede la Conferencia Episcopal Española en la categoría de Trabajo Diocesano en Medios de Comunicación de la capital castellano-manchega. El galardón lo recogerá este viernes, 31 de enero, en la sede de la Conferencia Episcopal Española.

Son casi cuatro décadas los que Don Juan lleva trabajando en el ámbito de los medios de comunicación de la Iglesia, por lo que, en declaraciones a COPE.es, afirma que se trata de un reconocimiento especial: “La verdad es que nunca pensé que podía recibirlo. Es cierto que los medios diocesanos ya tuvo su reconocimiento hace unos años, y por eso no me lo podía esperar. Para mí es especial, por el prestigio que tienen estos premios no solo en el ámbito eclesiástico, sino en los medios en general, ya que reconoce una labor en favor de la dignidad de las personas, de los derechos humanos y desde un planteamiento del humanismo cristiano”.

En cualquier caso, el responsable de los Medios Diocesanos de Toledo considera que se trata de un premio concedido no a su persona, sino a todos los trabajadores de los medios diocesanos de la capital castellano-manchega: “Es un trabajo de muchas personas. Hace casi treinta años comenzamos con una emisora de radio y, luego, hace unos 25 con la televisión, lo que era impensable entonces. Es el trabajo de mucha gente, primero de los obispos que confiaron en esa posibilidad y en mí para realizar este trabajo junto a muchas personas. En realidad se debe entender como un reconocimiento a la Archidiócesis de Toledo”.

Para muchos, Don Juan es el alma del Canal Diocesano. Una posición que le incomoda, pese a ser él quien puso en pie el proyecto. Como todo los comienzos, fueron humildes, de escasa programación y con un equipo modesto pero con gran ilusión: “El Canal Diocesano es un poco extraño en el panorama televisivo, que tiene su licencia propia gracias a que lo logró el Arzobispado. Intenta no ser una televisión temática, pero tampoco al uso. Es la televisión de la comunidad diocesana de Toledo”.

Preguntado por la calidad informativa que se ofrecen desde los medios diocesanos, no duda en afirmar que es buena. Y es que la evolución ha sido significativa respecto a las primeras reuniones de los delegados de medios de comunicación de las diócesis españolas a las que asistía a mediados de los ochenta: “He visto cómo ha ido evolucionando. Se ha ido profesionalizando, los que se dedicaban a esto lo hacían por pura afición y ahora ha cambiado. Todas las diócesis tienen por lo menos un periodista que se encarga de hacer que la labor diocesana en los medios sea profesional, y siempre con escasez de medios, pero la Iglesia sabe trabajar muy bien con esa escasez de medios, porque estamos llamados a hacerlo así. Además, hay mucha gente joven y donde, por cierto, la presencia de mujeres supera a la de los hombres. El lenguaje es actual, con presencia en redes sociales...”