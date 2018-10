Cristina Celdrán: "El Sínodo me está enseñando la importancia de escuchar"

Cris­ti­na Cel­drán es pe­rio­dis­ta de la De­le­ga­ción de Me­dios de Co­mu­ni­ca­ción de la dió­ce­sis de Car­ta­ge­na y la re­pre­sen­ta­ción del sur de Es­pa­ña en el equi­po de Co­mu­ni­ca­ción So­cial del Sí­no­do de los Jó­ve­nes, ta­rea que com­par­te con Jose Ga­briel Vera, di­rec­tor de la Ofi­ci­na de Co­mu­ni­ca­ción de la Con­fe­ren­cia Epis­co­pal y un equi­po de cua­tro per­so­nas más.

¿Qué am­bien­te se vive es­tos días en­tre los que desa­rro­llan este ser­vi­cio?

Pre­gun­tes a quién pre­gun­tes creo que la res­pues­ta será la mis­ma: es­ta­mos en­can­ta­dos. Se res­pi­ra un am­bien­te de fra­ter­ni­dad y com­pa­ñe­ris­mo, signo de que es­ta­mos re­man­do en la mis­ma di­rec­ción. Cada ma­ña­na pue­do ob­ser­var que to­dos lle­ga­mos son­rien­tes, con ga­nas de afron­tar la nue­va jor­na­da, y al fi­nal del día la se­gui­mos te­nien­do.

Es­toy se­gu­ra de que de este sí­no­do sal­drán bue­nas y bo­ni­tas con­clu­sio­nes

¿Cuál es su ta­rea con­cre­ta?

Per­te­nez­co al gru­po de So­cial Me­dia. Nos en­car­ga­mos de con­tar al mun­do cómo va trans­cu­rrien­do día a día este sí­no­do so­bre los jó­ve­nes, la fe y el dis­cer­ni­mien­to vo­ca­cio­nal. Bus­ca­mos lan­zar, a tra­vés de las re­des so­cia­les, los men­sa­jes más re­le­van­tes para los jó­ve­nes con fo­tos de los pa­dres si­no­da­les y de los au­di­to­res y ex­per­tos, mu­chos de ellos jó­ve­nes. Y tam­bién a tra­vés de ví­deos re­sú­me­nes de las rue­das de pren­sa y con ví­deos de un mi­nu­to en los que los par­ti­ci­pan­tes cuen­tan su ex­pe­rien­cia del Sí­no­do a los jó­ve­nes. Nor­mal­men­te tra­ba­ja­mos en seis len­guas (es­pa­ñol, in­glés, fran­cés, ale­mán, por­tu­gués e ita­liano).

¿Cómo se co­mu­ni­ca un sí­no­do? ¿Cuá­les son las cla­ves para que lle­gue a la au­dien­cia desea­da?

Creo que lo fun­da­men­tal es sen­tir­te par­te y te­ner pre­sen­te que tú tam­bién eres uno de los des­ti­na­ta­rios. Prin­ci­pal­men­te, nues­tro de­seo es lle­gar a los jó­ve­nes, pues para ellos es este sí­no­do. Por eso es ne­ce­sa­rio uti­li­zar un len­gua­je au­dio­vi­sual ade­cua­do, para que lo en­tien­dan tan­to los jó­ve­nes como los ma­yo­res, en un idio­ma que para no­so­tros, los jó­ve­nes, es una ma­ne­ra de ex­pre­sión na­ti­va por­que he­mos na­ci­do y cre­ci­do en una so­cie­dad co­nec­ta­da.

Como pe­rio­dis­ta es toda una ex­pe­rien­cia. ¿Qué le está en­se­ñan­do?

Es más que una ex­pe­rien­cia, mu­cho más que algo que aña­dir a un cu­rrí­cu­lum. Por­que no sólo es­toy apren­dien­do en lo pro­fe­sio­nal sino tam­bién me está apor­tan­do mu­cho como per­so­na y cre­yen­te. Re­la­cio­nar­te con per­so­nas, cada uno de un país y una so­cie­dad, con cul­tu­ras y tra­di­cio­nes dis­tin­tas, es muy en­ri­que­ce­dor. Pero aún me sor­pren­de cada día que aun­que pa­re­ce­mos di­fe­ren­tes, te­ne­mos las mis­mas as­pi­ra­cio­nes, que com­par­ti­mos tan­tas y tan­tas co­sas, y la más im­por­tan­te: ama­mos a Dios. Sin duda, este sí­no­do me está en­se­ñan­do la im­por­tan­cia de es­cu­char a los de­más y apren­der de sus ex­pe­rien­cias.

Como jo­ven ¿qué es­pe­ra del Sí­no­do?

Es­toy se­gu­ra de que de este sí­no­do sal­drán bue­nas y bo­ni­tas con­clu­sio­nes y tam­bién pro­pues­tas con­cre­tas que po­da­mos po­ner en mar­cha en las pa­rro­quias y dió­ce­sis. No pue­de ser de otra ma­ne­ra. Los par­ti­ci­pan­tes (pa­dres si­no­da­les, au­di­to­res y ex­per­tos) es­tán tra­ba­jan­do duro para que se haga vi­si­ble una Igle­sia cer­ca­na que nos in­vi­te a lle­gar a Je­su­cris­to.

¿Cómo po­de­mos se­guir todo esto?

Po­déis se­guir las pu­bli­ca­cio­nes de @Sy­no­d2018 en Fa­ce­book, Twit­ter, Ins­ta­gram, You­Tu­be y Fli­ckr. Y os agra­de­ce­mos que com­par­táis los ví­deos y fo­tos uti­li­zan­do el hash­tag #SY­NO­D2018 para que el men­sa­je dia­rio del Sí­no­do de los jó­ve­nes lle­gue a todo el mun­do. ¡Nos ve­mos en las re­des!

(Ana Ma­ría Me­di­na – Dió­ce­sis de Má­la­ga)