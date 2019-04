Cristianos Socialistas respaldan a Sánchez para formar gobierno "tendiendo puentes" a otros partidos

La sede del Partido Socialista Obrero Español de la calle Ferraz era ayer una fiesta. Su candidato a las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha resultado vencedor de los comicios. Su primera victoria en unas elecciones generales coincide también con su mejor resultado desde que se convirtió en secretario general de la formación.

El siguiente paso para Sánchez es la búsqueda de apoyos para poder ser elegido presidente en las cámaras. Ante las negociaciones que están por venir, desde Cristianos Socialistas PSOE han mostrado su apoyo a su secretario general.

En un comunicado, el Comisión Federal de Cristianos Socialistas ha asumido que la labor de búsqueda de apoyos de Sánchez va a ser "tendiendo puentes hacia otras opciones políticas". Desde esta facción del PSOE han asegurado que Pedro Sánchez ha quedado "legitimado por la mayoría de españoles" con los objetivos de "renovar su compromiso como presidente y para conformar el próximo Gobierno de España".

El Coordinador Federal de Cristianos Socialistas, Juan Carlos González, se ha felicitado en nombre de "todos los demócratas" por los datos de participación. Esa alegría se basa en que "más votos significa más democracia", según González.

Tender puentes...a derecha e izquierda

Los "puentes" que espera "tender" Pedro Sánchez para ser investido presidente y que apoyan desde Cristianos Socialistas están, por el momento, en el aire. Después de ganar sus primeras elecciones, el propio candidato socialista confirmó las variadas opciones con las que cuenta para llegar a Moncloa.

Los militantes y simpatizantes le pedían en Ferraz que "con Rivera no". Sin embargo, el PSOE podría formar gobierno con sus 123 escaños y los 57 de Ciudadanos. La suma con el partido de Albert Rivera le llevaría hasta los 178 escaños en total, siendo 176 la mayoría absoluta con la que sería elegido en la primera votación en el Congreso de los Diputados.

Si el secretario general logra atraer al presidente de la formación naranja, conseguiría también no tener que pactar con los partidos independentistas catalanes. El propio Sánchez respondió a esos gritos de "con Rivera no" sin descartar esa opción. El líder socialista subrayó que no iba a ser él que pusiera "cordones sanitarios".

Los "puentes" que se tenderían hacia la izquierda pasarían por el pacto con Unidas Podemos. El principal socio de investidura de Sánchez serían los 42 escaños del partido de Pablo Iglesias. Para llegar hasta los 176 de la mayoría absoluta, serían necesarios más apoyos. Pedro Sánchez podría conseguir hasta 175 si logra atraer los votos del Partido Nacionalista Vasco, Compromís, el Partido Regionalista de Cantabria, Coalición Canaria y Nueva Canarias.