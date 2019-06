La CEE recuerda a la ministra de Justicia que los abusos son un problema más allá de la Iglesia

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Monseñor Luis Argüello, ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de las conclusiones de la última Comisión Permanente de los obispos españoles. Desde la sede de la CEE, el obispo portavoz ha llevado a cabo un repaso de los trabajos que han marcado esta reunión de trabajo de los días 25 y 26 de junio y los avances de las distintas Comisiones Episcopales.

Además ha manifestado su opinión acerca del informe de la Fiscalía que pidió el Gobierno para estudiar los abusos en la Iglesia. El secretario general de la CEE ha querido expresar que "nos incomodó" que la ministra de justicia Dolores Delgado hiciera esta petición refiriéndose exclusivamente a la Iglesia: "El caso de los abusos afecta a la sociedad española en su conjunto y no comprendimos por qué la ministra hizo la pregunta solo a la Iglesia".

El obispo auxiliar de Valladolid ha querido destacar de nuevo "el drama" que supone este "asunto de grave preocupación". Ante la valoración de la Fiscalía en la que dice que los trabajos de la Iglesia y su 'colaboración' respecto a este tema no son positivos, Argüello reitera: "Todo lo que podamos hacer por sumar esfuerzos es bueno para todos".

Ha relatado también que han conocido este informe a través de los medios ya que no han podido tener acceso a él y que la Fiscalía no se ha puesto en contacto con la CEE. "Creemos que los clérigos sentenciados durante esos años son muy poquitos, pero no lo sabemos", ha afirmado el obispo aludiendo a la falta de información sobre el informe.

"Cuando se habla de opacidad no se a qué se puede referir. Por nuestra parte existe este criterio que insistimos en cumplir. El deseo por nuestra parte de tener este contacto, esa colaboración y poder mostrar lo que hacemos", asegura el secretario general, reiterando de nuevo la voluntad de la Conferencia Episcopal a colaborar con la justicia.

"El poder sentarnos, dialogar sobre lo que estamos haciendo, ser escuchados y recibir sugerencias es bueno, pero siempre con el deseo de contribuir al bien común", ha puntualizado Argüello.

Sobre el borrador del documento que la CEE ha enviado al Vaticano para la protección del menor en la Iglesia, ha transmitido que "no hemos recibido la respuesta" por parte del Vaticano. "Pero seguimos trabajando para que pueda entrar en vigor lo antes posible en el momento en el que se apruebe". En la Comisión Permanente "se ha dado cuenta a los obispos de cómo van los trabajos de la elaboración del decreto. Está muy avanzado, así que podría poder aprobarse en la Asamblea Plenaria del próximo noviembre. El borrador está sirviendo ya como criterios orientativos".