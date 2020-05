La CEE llama a la reflexión sobre la aprobación de la Ley de Eutanasia: "Hay técnicas para paliar el dolor"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española insta a la clase política a estudiar seriamente y en profundidad la aprobación de la ley que regule la eutanasia en España. Durante una conferencia online organizada por Nueva Economía Forum, el cardenal Juan José Omella considera que el PSOE se precipitó a la hora de presentar en el Parlamento la normativa y que fue aprobada su tramitación en el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha hecho que los trámites se han paralizado, lo que para el Arzobispo de Barcelona debe aprovecharse para repensar su aprobación: “No somos dueños de la vida. Hay que reflexionar sobre ello”.

El presidente de la CEE ha unido esta ley al drama que están sufriendo los mayores en las residencias como consecuencia del virus: “Personas que han dado toda su vida por construir la sociedad que tenemos ahora, para que tratemos al final de prescindir de ellos. Hay que cuidar a los enfermos para que ese sufrimiento no se produzca, con técnicas como pueden ser los paliativos. La moral me dice que no podemos prescindir de la vida, y que la Ciencia puede paliar el dolor, más si va acompañado del cariño de los suyos”.

Una reforma educativa consensuada

En cuanto a la reforma educativa que pretende sacar adelante el Gobierno de Pedro Sánchez,Don Juan José Omella reitera que corresponde a los padres la libertad de elección de los centros: “Los padres quieren libertad de enseñanza, tal y como reconoce la Constitución. El Estado tiene que facilitarlo. Debemos trabajar por un pacto escolar. La Escuela Concertada tiene mucho que decir por el gran trabajo realizado, y ha ahorrado dinero al Estado, porque los alumnos que acuden, pagan con sus impuestos la enseñanza pese a que estos centros no perciben todo lo que le corresponde por los alumnos matriculados en sus aulas. Tiene que haber un diálogo social y no ideológico, como se han hecho en otros países”.

Tender puentes para resolver el conflicto catalán

Preguntado sobre el conflicto catalán que estas semanas se han apagado como consecuencia de la crisis sanitaria, el presidente del organismo episcopal quiere mostrarse esperanzado en que se llegará a un punto de acuerdo entre el Estado y la Generalitat: “Lo que propongo siempre es que nos sentemos todos, que nos escuchemos. Lo que no quiero es que se imponga una ideología por encima de otra. Hay que estudiar cómo avanzar en el respeto y evitar la crispación. Mi labor como pastor de la Iglesia es mediar entre unos y otros, tender puentes. Dentro de la comunidad cristiana proceden muchos partidos y sensibilidades diferentes, y todos deben sentirse escuchados. No quiero tomar posición política, aunque tengo mi opinión, pero com pastor trabajo por la unidad entre todos”.