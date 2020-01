La CEE lanza un Itinerario de formación y acompañamiento para novios

La Conferencia Episcopal Española ha presentado un nuevo itinerario para acompañar a los novios en su camino al matrimonio. El itinerario lleva por título 'Juntos en Camino' y quiere ayudar a las parejas a prepararse para uno de los momentos más importantes de su vida: el sacramento del matrimonio.

Los cursillos prematrimoniales están bien una vez ya hayamos elegido casarnos, pero durante el noviazgo... ¿qué pasa? Puede que un curso previo a la boda no sea suficiente para algo tan grande y tan bueno que van a realizar dos personas juntas. Por eso, para que los novios puedan prepararse, ser conscientes de la etapa que viven y ser capaces también de disfrutar ese momento, han elaborado este camino compuesto por 12 temas.

Por supuesto, no es obligatorio y aborda asuntos como la sexualidad, las relaciones prematrimoniales, la fidelidad o la resolución de conflictos. Una iniciativa que ha presentado este jueves 9 de enero el obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida, mons. Mario Iceta.

Puedes acceder al curso totalmente gratis pinchando aquí.

"Cuando era párroco, les preguntaba a los novios: ¿Por qué estáis en el cursillo prematrimonial? Alguno decía: 'Es que si no, no nos dan un papel y no nos podemos casar'. Yo decía: 'Falso. Estáis aquí porque según las estadísticas, a los 5 años se han roto el 40% matrimonios y a los 15 años, el 60%, y venimos a prepararnos para evitar eso", ha expuesto el obispo.

Una formación matrimonial no se puede hacer en 20 horas

"Una formación matrimonial no se puede hacer en 20 horas. Para ser sacerdote hacen falta 7 años de seminario y para ser esposo, esposa, padre madre, ¿20 horas?", se ha preguntado.

Objetivo del programa

El principal objetivo es presentar a los novios un camino de fe y acompañarlos en el discernimiento de la vocación matrimonial. Además, se trata de insertar el noviazgo dentro del proceso de maduración de la vida cristiana. El itinerario está dirigido a los acompañantes, formadores y responsables de los grupos de novios, cubriendo todos los aspectos de formación integral y espiritual, de maduración en el amor y de vivencia comunitaria.

A diferencia de un cursillo prematrimonial, que se realizan cuando ya se ha tomado la decisión de casarse, esta propuesta es un acompañamiento en el tiempo que dura el noviazgo para discernir sobre la vocación al amor a través del matrimonio y la familia.

En la actualidad, algunas circunstancias pueden ocasionar una falta de preparación para asumir el compromiso matrimonial. Este proceso pretender poder preparar con profundidad y dedicación, no una celebración, sino una vocación.

Estructura y duración

El contenido de este curso está constituido por 12 temas, divididos en dos o tres sesiones por cada uno, con un total de 32 sesiones planteadas para llevarse a cabo a lo largo de dos o tres años con intervalos de dos semanas.

Los contenidos, la participación, la experiencia y sobre todo, el acompañamiento a los novios son las claves de la metodología que se propone. Los títulos de los temas que conforman el Libro del acompañante, son los siguientes:

Los temas son: Tema 1: Iniciando un Camino; Tema 2: Conocerse a uno mismo, para poder amar al otro; Tema 3: Hombre y mujer los creó; Tema 4: Comunicación; Tema 5: ¿Qué es el amor?; Tema 6: Fidelidad; Tema 7: La belleza de la sexualidad; Tema 8: Resolución de conflictos; Tema 9: La espiritualidad en el noviazgo; Tema 10: La vocación al matrimonio; Tema 11: Proyecto de vida familiar; y Tema 12: Dimensión social del noviazgo.