La CEE entrega este viernes sus Premios ¡Bravo!: Díaz-Bernardo, Javi Llano o Carrascal, entre los premiados

La Conferencia Episcopal Española celebra en su sede este viernes, 31 de enero, una nueva edición de los Premios ¡Bravo! que sirven para reconocer la labor de los comunicadores que prestan su servicio profesional a los valores del Evangelio. Unos galardones otorgados por la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social que pone en valor "la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos”. Los premiados en sus distintos apartados son:

Premio ¡Bravo! ESPECIAL: José María Carrascal

José María Carrascal es un escritor y periodista madrileño de 88 años. Ha escrito artículos para el diario La Razón aunque en la actualidad colabora con el diario 'ABC'. Ha trabajado como corresponsal en Alemania o Nueva York. Carrascal ha formado parte además de medios de comunicación tan importantes como Antena 3 o Radio Televisión Española.

Premio ¡Bravo! de PRENSA: Agencia Servimedia, en su 30 Aniversario

La Agencia Servimedia lleva ya 30 años informando a la sociedad. Es una agencia de información social que nace en el año 1988 y es de origen españo. Ha sido galardonada con el Premio Ondas, entre otros galardones.

Premio ¡Bravo! de RADIO: Javier Llano, director de emisoras musicales del grupo COPE

Javier Llano es el director de Cadena 100, Rock Fm y Megastar FM. Es decir, radios musicales punteras en España con programas récord en el EGM como 'Buenos días Javi y Mar', que ya han alcanzado la cifra de 1.374.000 oyentes. Además,es jurado en uno de los programas de éxito de los últimos tiempos de la televisión española: 'Operación Triunfo'.

Premio ¡Bravo! de TELEVISIÓN: Programa 'Volando' voy de Jesús Calleja

El programa del popular presentador y aventurero, 'Volando voy' ha sido premiado en la categoría de televisión. Un programa en el que Jesús Calleja, director de programas tan famosos como 'Planeta Calleja' o 'Desafío Extremo', presenta los rincones más desconocidos y agrestes de la geografía española.

Premio ¡Bravo! de CINE: Lucía González-Barandiarán

La directora de la productora de cine Bosco FILMS, Lucía González-Barandiarán, ha sido galardonada "por su trayectoria en la distribución del cine de inspiración cristiana". La labor de Lucía ha traído películas con valores cristianos como 'Pablo, el apóstol de Cristo' o el documental 'Hospitalarios' de Jesús García.

Premio ¡Bravo! al Trabajo diocesano en Medios de Comunicación: Juan Díaz Bernardo.

Son casi cuatro décadas los que Don Juan lleva trabajando en el ámbito de los medios de comunicación de la Iglesia, por lo que, en declaraciones a COPE.es, afirma que se trata de un reconocimiento especial: “La verdad es que nunca pensé que podía recibirlo. Es cierto que los medios diocesanos ya tuvo su reconocimiento hace unos años, y por eso no me lo podía esperar. Para mí es especial, por el prestigio que tienen estos premios no solo en el ámbito eclesiástico, sino en los medios en general, ya que reconoce una labor en favor de la dignidad de las personas, de los derechos humanos y desde un planteamiento del humanismo cristiano”.

Otros premios

El premio Bravo de música se lo ha llevado Fernando Salaverri, el de publicidad ha recaído en la Campaña "Tenemos que vernos más - Escapa" de Leo Burnett para Ruavieja. En la sección de nuevas tecnologías, gana el periodista Antonio Moreno.

El Jurado para la concesión de estos “Premios ¡Bravo!” ha estado compuesto por Mons. José Mª Gil Tamayo, obispo de Ávila y miembro de la CEMCS, que actuó como presidente; y los vocales: Dña Silvia Rozas, directora de la revista “Ecclesia”; D. Jesús Pulido, director de la BAC; D. José Luis Restán, director editorial de la Cadena COPE; D. Rafael Ortega, presidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIP-E); D. Ulises Bellón, director del Departamento de Prensa de la CEMCS; D. Juan Orellana, director del Departamento de Cine de la CEMCS; Dña. Carmen María Alonso, decana de la Facultad de Comunicación de la UPSA; y D. José Gabriel Vera, director de la Oficina de Información y del Secretariado de la CEMCS, que actuó como Secretario del Jurado.