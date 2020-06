La carta de esta niña a su compañera con Síndrome de Down que te dejará sin palabras

Uno de los testimonios más emocionantes de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España ha sido, sin ninguna duda, el de Paula, una niña de 9 años, que escribió una carta para mostrar sus sentimientos a raíz de haber conocido a Andrea, una compañera con Síndrome de Down. Paula es alumna del Colegio San Ignacio de Loyola en Torrelodones, y Nuria Antón, jefa de estudios del colegio, ha querido leer la carta para hacer visible la labor de la Iglesia en los centros educativos diocesanos.

La carta de Paula

La carta empieza con una presentación y una frase que enseguida te engancha: “Hola me llamo Paula y os voy a contar como este curso cambió mi vida". Sigue Paula: "Tengo 9 años y estudio cuarto de primaria. En tercero no me fijé mucho en ella, pero descubrí que Andrea tenia Síndrome de Down. En cuarto entró en mi clase, empecé a estar más cerca de ella, la empecé a ayudar más y más. Por ejemplo, cuando se va con la profesora especial, yo la espero para ir al patio, cuando dice que no puede, la animo a que lo haga, la ayudo a partir su comida, aunque a veces la regaño un poco cuando no obedece a los profesores o a los compañeros".

Añade Paula: "Le cuento hasta cinco para que venga, y siempre viene. Así poco a poco se fue convirtiendo en una de mis mejores amigas. A veces Andrea se escapa y tenemos que ir detrás de ella, pero al fin y al cabo es muy divertida. Ella nunca está triste y eso hace que nos alegre el día a cada una de las personas que estamos a su lado. Desde que conocí a Andrea mi vida ha cambiado, ha mejorado, me siento mejor persona, ya no estoy triste ni aburrida y estoy deseando que llegue la hora del patio para jugar con ella”.

Y la ultima frase es conmovedora y ha dejado sin palabras a los oyentes de la rueda de prensa: “He querido hablaros de mi amiga porque estoy segura que si cada uno de nosotros tuviera un Andrea en su vida, seguro que el mundo sería un poquito mejor”.

El Colegio San Ignacio de Loyola

Nuria Antón es la jefa de estudios en el Colegio San Ignacio de Loyola, colegio diocesano en la Comunidad de Madrid que cuenta con 1940 alumnos de 0 a 18 años. En total son 170 trabajadores y tiene 62 alumnos de diferentes nacionalidades provenientes de todo el mundo, y un numero muy elevado de alumnos con necesidades educativas especiales como Andrea.

La comunidad educativa de Nuria está viviendo un momento histórico sin precedentes, como el resto de la sociedad española y gran parte del mundo. Ellos en particular han sido golpeados fuertemente por esta pandemia con el fallecimiento del director general, Don Antonio Torres. “Para nosotros ha sido un privilegio poder vivir esta situación, los unos con los otros, sostenidos en la oración en medio del profundo dolor” ha querido decir Nuria que ha añadido que se ha hecho muy evidente el lema de este curso “No estás solo, confía en mi”.

Los 4 pilares fundamentales

“Creemos firmemente que la educación es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la humanidad y para nosotros, que consideramos los valores cristianos fundamentales para el dialogo intercultural y el desarrollo integral de la persona, es uno de lo retos más importantes hoy en día poder evangelizar en este contexto histórico y cultural que está en constante transformación y que, sobre todo, está necesitado de altos ideales”. Nuria añade que “no solamente tratamos de transmitir conocimientos o establecer unas simples normas de convivencia, nosotros intentamos educar la mente, las manos y el corazón”. Hay cuatro pilares fundamentales que el estudiante tiene que tener cuando sale del colegio San Ignacio de Loyola: que se lleva en relación consigo mismo, con los demás, con el mundo y con Dios.

Nuria tiene claro que "el objetivo de la presencia de la Iglesia en el mundo educativo es la de evangelizar, la formación integral de la persona, la transmisión de estos valores universales que nos enseña el Evangelio que son el amor y la solidaridad. No se puede hablar de educación católica sin hablar de humanidad".

Vídeo

La Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha presentado este viernes, 5 de junio de 2020, como cada año, la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España correspondiente al año 2018. Este viernes se ha presentado la actividad de toda la Iglesia en España en sus diversos ámbitos y desde las diversas realidades que forman parte de ella. Hacer memoria es una ocasión para agradecer el trabajo realizado y para definir e impulsar los nuevos retos que la Iglesia está sacando adelante con el compromiso de laicos, religiosos y sacerdotes.

El Secretario General de la CEE, Don Luis Argüello y la directora de la Oficina de Transparencia del organismo episcopal, Ester Martin, han proporcionado los datos de la memoria. Después de este primer momento ha sido el turno de los testimonios, “rostros” que han podido hacer visible la actividad pastoral, la educativa y también uno de los miles de centros de Caritas que hay en España.