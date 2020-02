El cardenal Ricardo Blázquez remarca la cordialidad en su encuentro de despedida con Carmen Calvo

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha recibido este miércoles en su despacho de La Moncloa al cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española.

La vicepresidenta ha destacado la “cordialidad y fluidez en las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia que el cardenal Blázquez siempre ha propiciado, tanto con este Gobierno como con el anterior ejecutivo”. Por su parte, el cardenal Blázquez también ha destacado "la cordialidad del encuentro, en el marco de las relaciones institucionales que buscan servir al bien común de la sociedad"

La Vicepresidenta ha reconocido la labor del cardenal Blázquez al frente de la iglesia española, cuando se dispone a dejar su cargo tras 9 años al frente de la Conferencia Episcopal durante dos períodos distintos.

Carmen Calvo ha señalado asimismo al cardenal Blázquez, como “un interlocutor muy sensible con todos los asuntos de interés mutuo, acorde con los tiempos y las realidades que vivimos”.

La vicepresidenta primera ha manifestado su interés de reunirse con el nuevo Presidente de la CEE cuando se produzca la sustitución del cardenal Blázquez.

Don Ricardo Blázquez afirma que no han abordado ningún asunto

Por su parte el presidente de Conferencia Episcopal Española, Don Ricardo Blázquez, ha remarcado que se ha tratado de un encuentro de despedida: “Ha sido un encuentro de despedida. Yo me he sentido muy a gusto despidiendo a la vicepresidenta del Gobierno, porque en pocos días ceso como presidente de la CEE. Ella quería que nos encontráramos para despedirnos. Ha sido un encuentro muy cordial. No hemos destacado ninguna cuestión, ya que solo puede ser abordado por el próximo presidente”, ha afirmado en declaraciones a TRECE y COPE.