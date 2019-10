Cáritas celebra la Jornada de Personas Sin Hogar el 27 de octubre

Esa mirada es de Sara. Es una mujer de 41 años que no tiene un hogar. Ella es la protagonista de los carteles diseñados por Cáritas Española para la Jornada de Personas Sin Hogar que se celebra el 27 de octubre. Este día y el lema quiere que seamos capces de “poner cara”, a las personas que se encuentran en una situación de exclusión social extrema.

Según Cáritas esta situación no remite sino que "se ha agravado en los últimos años y que tiene sus raíces en un modelo socioeconómico generador de descarte y expulsiones que tiene su mayor impacto en las personas sin hogar".

Para la imagen de la jornada de este año 2019 se ha escogido a una mujer, y no es casualidad: "Se quiere destacar cómo el problema del sinhogarismo afecta doblemente a las mujeres, quienes junto a una menor visibilidad en la calle, son mucho más vulnerables a sufrir agresiones y situaciones de violencia". El perfil de persona que más acude a los centros de Cáritas es precisamente una mujer española de entre 30 y 55 años.

40.000 personas sin hogar y casi 60.000 desahucios

“Me quedé sin trabajo, el banco me desahució y ahora vivo en la calle. Lo peor es que parece que dejas de existir. Llegó un momento en que no me importaba nada”. Estas palabras de Sara ponen voz a la experiencia de desarraigo que viven más de 40.000 personas que siguen estando en situación de sin hogar en todo el territorio español.

A estas se añaden las miles de familias afectadas por alguno de los 59.671 desahucios que se realizaron en 2018 en toda España, un 62,5% de ellos como consecuencia de los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos y otro 31,7% derivados de ejecuciones hipotecarias.

Esta situación de grave vulnerabilidad a la que está sujeto el derecho a la vivienda en nuestro país viene rubricado también por los datos del VIII Informe FOESSA. Los datos presentados en junio pasado, apuntan a que casi 800.000 hogares y 2,1 millones de personas sufren situaciones de gran precariedad en la vivienda.

Con este preocupante diagnóstico social de fondo, las organizaciones promotoras de la jornada —Cáritas, Faciam (Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados), XaPSLL (Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona) y besteBI (Plataforma por la Exclusión Residencial y a favor de las Personas Sin Hogar de Bilbao)— urgen a toda la sociedad a “poner cara al sinhogarismo” para tomar conciencia del verdadero alance de esta sangrante realidad social.

Este es el mensaje sobre el que se quiere incidir a través del lema con el que convoca el Día de Personas sin Hogar de este año: “Pon cara al sinhogarismo, ¡di basta! Nadie sin hogar es posible”.