El cardenal Omella aboga por la unidad de todos para salir de la situación de emergencia que nos trae el COVID

10h Cómo resumiría 50 años de sacerdocio: "Si tuviese que empezar mi vida otrea vez, le diría a mis padres que quiero ser cura. Al poco tiempo le dije a mi madre en una casa pequeña de nuestro pueblo, mientras barría... he pensado en hacerme misionero e irme a África y mi madre se quedó blanca. Quise ser cura de pueblo y luego misionero .La vida me llevó por otros cauces, pero he tenido muchas satisfacciones pese a los problemas. Cuando tengo un problema busco la solución rezando al Señor. Y si tropiezo y caigo, trato de solucionar las cosas".

Para acabar, el cardenal Omella ha hecho una reflexión: "Estamos en un cambio de época. Haciendo referecencia a Gandhi, que el hombre se destruye primero con la política, sin principios. El hombre se destruye con la riqueza sin trabajo. El hombre se destruye con la inteligencia sin sabiduría. El hombre se destruye con negocios sin moral, el hombre se destruye con la Ciencia sin Humanidad. Se destruye el hombre con la Religión sin fe. Se destruye con amor sin el sacrificio de sí mismo. Y estos días hemos descubierto a políticos con principios, no hay riqueza sin trabajo. La Ciencia tiene que ser humana y una Religión de hechos sin profundidad ni fe no sirve. Y hemos visto estos días mucho amor con sacrificio. Creo que se ha sacado lo mejor de nuestra sociedad. Ojalá lo pongamos en valor porque así creceremos y España será una gran nación".

09.58h Durante el coronavirus, el número de sacerdotes fallecidos no está claro, pero muchos, uno por edad y otros por el trato con personas en hospitales, han muerto por el virus. Lo importante no es el número, sino las personas y su historia. Los que se han visto contaminados por el servicio a los enfermos es digno de admirar. La Comisión Ejecutiva de la CEE prepara ya que las diócesis hagan misas por todos ellos antes del verano, y que en cada diócesis semanalmente el domingo de por la tarde nombramos a los digfuntos del coronavirus de la semana, como hicimos en Barcelona. No nos olvidamos de ellos y queremos homenajear a los difuntos, que celebraremos en todas las diócesis de España el mismo día.



09.53h Hay contacto con el Papa permanente. Está muy preocupado por todos. Quiere que trabajemos en la línea de su plan para resucitar, donde hace referencia a trabajar en comunión para salir de esta situación de emergencia. Es lo que quiere el Papa, pensar en los más pobres.

09.50h Ingreso Mínimo Vital: "Estamos por esa ayuda y con Cáritas para la gente más necesitada. Hay que hacerlo, no se la técnica, pero ante todo está la dignidad de la persona humana en cualquier situación. Dignidad también del trabajo. En eso, tanto el Gobierno como las asociaciones enpresariales saben mucho, porque habrá paro. Hay que evitar que eso se eternice. Hay que ver cada caso. Habrá casos en los que tendrá que ser eterno porque no podrá salir adelante de otra manera. Por encima de todo está la dignidad humana por encima de la economía. Estamos en comunión con el Papa. Vamos en la línea de la doctrina social de la Iglesia. Cuidar que haya un hogar digno, un sueldo digno y un trabajo digno, es la meta que tenemos que tratar de alcanzar".

09.45hEntrada policía en iglesias durante el confinamiento: Todos tenemos derecho a la libertad de culto. No es una intención del Gobierno por cercenar ese derecho. El Arzobispo de Granada presentó una queja ante el Gobierno, en Cataluña algún policía entró en la Iglesia en este tiempo de confinamiento y se puso el párroco en contacto con la Generalitat, poque no había ley de cerrar Iglesias, pero sí el culto público. Ha habido muchas iglesias abiertas y no ha habido problema. Ojalá se mantenga esa libertad de culto. Línea en la que ha ido Mons. Carlos Osoro, que cree que ha habido descoordinación, pero no ha habido intención de cercenar la libertad en estos casos.

09.42h Conflicto catalán: "Tengo esperanza. Lo que propongo siempre es que nos sentemos todos, que nos escuchemos. Lo que no quiero es que se imponga una ideología por encima de otras. Estudiar cómo avanzar en el respeto, evitar la crispación. Yo ayudé a que esa crispación no se llevase a cabo. Mi labor como pastor de la Iglesia es mediar entre unos y otros, tender puentes. Dentro de la comunidad cristiana vienen muchos partidos y sensibilizados, y todos deben sentirse escuchados. No quiero tomar posición política, aunque tengo mi opinión, pero com pastor trabajo por la unidad entre todos.

09.38h A mi me eligen los obispos presidente de la CEE justo antes del confinamiento. Yo no he podido verme con los partidos, pero telefónicamente he hablado con presidente del Gobierno, el Rey... esperamos poder vernos pronto para ayudar a la construcción de la sociedad. Nos preocupa el bien común y aportar nuestro granito de arena.

09.30h La conexión con Jesús con el enfermo se hace invisiblemente, y no a través de una presencia física. Estos días de pandemia y de no presencia pública de la Eucaristía, mucha gente ha conectado con Jesús por la fuerza real que tiene, igual que recibir la Comunión física. Nos ha hecho entrar en comunión con Jesús, no solo a través de la Iglesia, sino de manera espiritual desde casa, el metro, desde el lecho del dolor. En cualquier lugar se encuentra y se ha intensificado estos días pese a no celebrarse la misa de manera presencial. Ha sido una oportunidad para vivir la comunión con Dios de manera más intensa. La carne de Cristo la encontramos en nuestro alrededor.

09.26h Ojalá que temas como eutanasia o reforma educativa... es un tema a estudiar seriamente. Se precipitó los políticos en presentar al Parlamento la eutanasia. No somos dueño de la vida. Hay que reflexionar mucho sobre ello. Me alegro que se haya aparcado y se estudie. Va unido a las muertes en las residencias de ancianos. Personas que han dado toda su vida por construir la sociedad de ahora, tratamos al final de prescindir de ellos. Hay que cuidar para que ese sufrimiento no se produzca, como los paliativos. La moral me dice que no podemos prescindir de la vida, y que la ciencia puede paliar el dolor, más si va acompañado de cariño de los suyos. Es un tema que hay que reflexionar.



El tema de la enseñanza es importante. Corresponde a los padres la elección de centros. La Iglesia demanda siempre una enseñanza gratuita. Lo que quieren los padres es libertad de enseñanza como reconoce la Constitución, y el Estado tiene que facilitarlo. Enseñanza libre y gratuita que debe aplicar el Estado. Hay que trabajar por el pacto escolar. La concertada tiene mucho que decir por el gran trabajo realizado, y ha ahorrado dinero al Estado, porque los alumnos que acuden, pagan con sus impuestos la enseñanza y tienen la colaboración con ese centro, que no recibe todo lo que le corresponde por alumnos. Tiene que haber diálogo social y no ideológico, como se han hecho en otros países.

09.24h Cardenal Omella: "Cáritas colabora mucho contras asociaciones que trabajan también con los más padres. Agradezco a todas las asociaciones por su ayuda a los más pobres. También grandes empresarios colaboran con Cáritas. Ese es el camino para salir de la emergencia para recuperar la dignidad de las personas".

09.17h Manuel Bretón, presidente de Cáritas: "Agradecer el apoyo de Don Juan José Omella y el cardenal Osoro por su apoyo. Los miles de trabajadores que nos apoyan en la familia de Cäritas estamos agradecidos a la CEE y a su presidente por su apoyo, la colaboración constante. Somos Iglesia y ahora nos vemos en la intención de colaborar intensivamente en el arreglo de esta situación. Es una gran oportunidad que se nos ofrece a nuestra organización y en la que tenemos que echar el resto, porque los tiempos que se nos avecinan son muy complicados. En nuestras parroquias y centros de acogida vemos lo que viene ya. Tratamos de poner número a la situación en nuestro informe de como está la sociedad, FOESSA, y tratamos de proponer a las administraciones, instituciones, medidas concretas que apoyen o saquen de la situación en la que se encuentan los más vulnerables. Es el momento de la solidaridad del pueblo español. Una de las acciones que hemos puesto en marcha es una campaña de apoyo económico a nuestra acción y hemos notado la cantidad de iniciativas y ofertas que nos ofrecen. El propio Papa Francisco fue uno de los primeros en donar a Cáritas española, como hizo a la italiana también. Queremos contribuir a mejorar la situación.

09.12h Omella: Para salir de una crisis tan fuerte sanitaria y económica, cultural o social, hace falta mucha unión. Y si los políticos no tienen una comunión perfecta con la sociedad, las decisiones que tomen serán erróneas. ¿La desescalada debe ser política? Deben consultar a los expertos, pero lo importante es lo que viene detrás. Abogo por un pacto entre todos los partidos, estamentos sociales, económicos... para salir juntos como se hizo tras la II Guerra Mundial, donde los países se unieron.

09.09h El Arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro, también participa en la conferencia, y secunda las palabras del cardenal Omella. Asegura que la Iglesia ha sido esencial durante el virus en Madrid, donde han estado presentes para paliar los efectos de la pobreza que ha generado. La Iglesia son los médicos cristianos que han ayudado también. En España, la Iglesia tiene una fuerza especial. Trae al mundo la vida de Dios. Da presente y da futuro.

09.06h Soy optimista de cara al futuro. Tengo fe en la Religión, en Jesucristo que es siempre salvador y de esperanza incluso después de la muerte. Vivimos un momento singular en la Historia. El coronavirus nos ha sacudido los cimientos de nuestra sociedad. No estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. El cambio de época sucede y necesita para visulizarse al menos 100 años. Pero se ha puesto el acelerador. Uno de los aspectos más importantes es la humanización. Estábamos en una carrera acelerada de lo técnico en lugar del humanismo y lo comunitario. ¿De qué ha servido la técnica si un virus nos ha desorganizado? El individualismo estábamos metidos de lleno y ahora estamos más en familia, a través de otros medios, necsitándose unos de otros... Nos plantea una nueva cultura del amor donde todos debemos ser más comunidad.

09.03h La Iglesia ha estado confinada pero no parada. Tiene dos manos para trabajar, una con los pobres más cercanos, los que no conocen a Dios. Y también con los que están más lejos, los más pobres. Cáritas y Manos Unidas, vinculadas a la Iglesia, trabajan con los pobres. Luego está la Evangelización, donde la Iglesia tiene 3 misiones a través de la iturgia que no ha parado por coronavirus porque por los medios hemos conectado, también la catequesis, donde la actividad ha aumentado pese al encerramiento vía online. Los curas y catequistas han trabajado muchísimo. Y tercero la caridad, que no para. Cáritas se ha multiplicado por todos los rincones, y la gente valora su actividad. En el mundo del dolor hemos estado en hospitales, residencias de ancianos... Dicho esto, como Iglesia nos hemos puesto a disposición de los gobiernos para lo que nos necesiten.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, protagoniza este viernes desde las nueve de la mañana una conferencia online organizada por Nueva Economía Fórum, y en la que abordará diversos aspectos de la actualidad, que indudablemente está marcada por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.

Cabe recordar que el Arzobispo de Barcelona fue elegido presidente del organismo episcopal el pasado 3 de marzo, para el cuatrienio 2020-2024. El cardenal Omella fue ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 1970 en Zaragoza, aunque sus orígenes se encuentran en Teruel, donde nació hace 73 años. ha sido obispo auxiliar de Zaragoza, obispo de Barbastro Monzón y obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño.

El presidente de la CEE fue nombrado cardenal por el Papa Francisco con el título de Santa Cruz en Jerusalén el 28 de junio de 2017 en la Basílica de San Pedro. El cardenal Omella y el Sumo Pontífice mantienen muy buenas relaciones desde que ambos se conocieron en unos ejercicios espirituales realizados en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

Tal es la buena sintonía existente que, en 2004, nueve años antes de ser elegido Santo Padre, Jorge Bergoglio llamó personalmente a Don Juan José Omella para felicitarle por su nombramiento como obispo en la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Monseñor Omella estudió en el Seminario de Zaragoza y en centros de formación de los Padres Blancos en Lovaina y Jerusalén. Pero los orígenes del Arzobispo de Barcelona este lustro se encuentran en el municipio turolense de Cretas, en la zona que limita Aragón con Cataluña. En su pueblo natal aún residen familiares del cardenal.

Gran conocedor de lenguas como el francés, el italiano o el catalán, los que mejor le conocen le definen como un buen pastor, abierto e integrador. Un párroco preparado, intelectual y preocupado de los pobres. Un servidor de la comunidad, acostumbrado a salir y a conectar con la gente.