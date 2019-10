Card. Blázquez: “Es muy importante que el espíritu de la Transición no se extinga”

El cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española ha pedido en 'La Linterna de la Iglesia' que “no hurguemos en las heridas” y ha recordado que “el fruto de la memoria conjunta tiene que ser la reconciliación y mirar al futuro”.

El cardenal Blázquez ha atendido a la Cadena COPE durante la celebración de la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), que por primera vez acoge Santiago de Compostela, bajo el título Europa, ¿hora de despertar? Los signos de la esperanza. Desde el pasado jueves, 45 cardenales, arzobispos y obispos trabajan conjuntamente en temas como el Brexit, la crisis migratoria o el auge de los nacionalismos en el Viejo Continente. Como representante del episcopado español -además del anfitrión, que es monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago- está participando el cardenal Blázquez.

Santiago, referente europeo

En esta edición especial de 'La Linterna de la Iglesia', que se ha emitido desde la ciudad del apóstol, el cardenal Blázquez ha valorado la importancia de Santiago de Compostela como referente para Europa. “En una situación como la que estamos atravesando, es muy importante acudir a la historia. Europa, como dijo Goethe, se fue edificando en la peregrinación. Y Santiago fue uno de los focos fundamentales de la peregrinación. Algunos de los itinerarios arrancan del corazón de Europa. Volver nuestra mirada a la historia, a lo que a Europa le ha dado consistencia, la ha hecho grande, como decía san Juan Pablo II. Ha hecho que se difundiera por el mundo entero su patrimonio espiritual”, ha señalado el presidente de la CEE.

“Aquí las raíces emergen. Santiago es un lugar privilegiado para poder orientarnos de cara al futuro. Si no hay memoria no hay esperanza. Si no hay una recopilación y una reflexión sobre el pasado, para aprender de los fallos y de las equivocaciones, pero también para aprender de los aciertos, entonces difícilmente proyectaremos nuestro futuro”, ha recordado el cardenal.

Brexit y migraciones

Algunos de los asuntos que los obispos europeos están tratando durante estos días son la salida del Reino Unido de la Unión Europea o las migraciones. Preguntado por el temido Brexit, el cardenal Ricardo Blázquez ha explicado que desde el Reino Unido, la Europa continental se ve de otra manera, pero, en cualquier caso, ha dicho, “el Brexit es una pérdida para todos”.

No ha esquivado el asunto de las migraciones que afectan especialmente a los países del sur de Europa, como España. El arzobispo de Valladolid ha reclamado a Europa que tiene que pensar en ser más generosa. “No progresa defendiéndose. Cerrar las fronteras es una señal de debilidad y empobrecimiento. Cuando en el interior hay una contaminación de egoísmo, lo mejor es abrir las ventanas y acoger”, ha dicho.

“El fenómeno de las migraciones es un fenómeno complejo. Tiene que ser enfocado desde los países de origen, en los países de itinerancia hasta venir a las puertas de Europa y también en los países de acogida”, ha señalado el cardenal Blázquez, quien también ha explicado que “la afinidad cultural es importante para que la integración sea más fácil pero teniendo en cuenta todos estos factores, Europa tiene que ser más generosa a la hora de mostrarse acogedora con los migrantes. Da la impresión de que en Europa nos estamos defendiendo, y la defensa es a veces cerrar las puertas, y no es acertado”.

El espíritu de la Transición

El arzobispo de Valladolid también ha hablado en 'La Linterna de la Iglesia' de la Cadena COPE sobre la convulsa situación política y social que afronta España. “Yo creo que es muy importante que el espíritu de la Transición no se extinga”, ha explicado el cardenal, recordando cómo “Adolfo Suárez quiso colocar en el epitafio de su tumba 'la reconciliación fue posible' y es posible también ahora”.

“No hurguemos en las heridas. No hagamos una memoria parcial de unos contra otros... Hay un tipo de memoria que tenemos que dejar a los historiadores. El fruto de la memoria conjunta tiene que ser la reconciliación y mirar al futuro”, ha pedido el presidente de la CEE.

El cardenal Ricardo Blázquez ha asegurado que tiene inquietudes en otros órdenes: lo que se refiere al desarrollo de la economía, el desempleo que toca a las personas y a las familias en el corazón... pero ha pedido que “estos aspectos fundamentales de nuestra convivencia los cuidemos, el espíritu de la Transición, a generosidad de unos y otros... No nos echemos parte de la historia unos contra otros. Es la historia de nuestro pueblo, con sus aciertos y sus fracasos. Qué duda cabe de que hubo un tiempo en el que se rompió gravísimamente nuestra convivencia. Aquello poco a poco en la Transición se fue rehaciendo. No desistamos de caminar juntos con ese espíritu de la Transición”.

Formación de gobierno

Sobre la reciente convocatoria electoral, el presidente de la CEE también se ha pronunciado. Asegura que “es preocupante que se hayan producido 4 convocatorias electorales en apenas 4 años”. Considera que “no hemos sabido gestionar la aparición de los nuevos partidos tras la primera consulta electoral de hace 4 años. Yo creo que no se ha sabido gestionar. Probablemente porque ya no es posible hacer gobiernos de un partido con el apoyo de otros, sino que seguramente tendrán que ser gobiernos en el que participen desde el interior más partidos. Pero eso lo tenemos que aprender. Y esto no se aprende solo con fórmulas de gobernanza, también con espíritu de gobernanza”, ha concluido el cardenal Ricardo Blázquez.