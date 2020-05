El ataque de 'Libres Para Elegir' a Pedro Sánchez y Podemos por "adoctrinar a los alumnos en las aulas"

El presidente de la asociación 'Libres para Elegir', Jorge Calandra, ha denunciado el intento de algunos partidos, particularmente de la izquierda política, de expulsar a los católicos de la comunidad educativa por el odio que determinados colectivos de este espectro profesan hacia el mundo cristiano.

En una entrevista concedida a Alto y Claro TV, Calandra ha denunciado el ataque al derecho de los padres a la hora de elegir cómo quieren que sean educados sus hijos: “Queremos frenar el adoctrinamiento escolar sobre todo político y la persecución religiosa que se han visto en algunas aulas”.

"Ha habido alumnos perseguidos en las aulas por sus creencias cristianas"

Desde la asociación, apunta el presidente, han trabajado de manera activa para ayudar a aquellas familias que lo han requerido a la hora de enviar cartas a las consejerías o a los tutores para demandar algún tipo de información. Y es que, según cuenta Calandra, ya se han producido casos de alumnos que han sido perseguidos y acosados por compañeros y profesores por el simple hecho de sus creencias católicas: “Incluso conocemos casos de profesores que han tenido que cambiar de centro por ser señalados una vez manifestaron sus ideas cristianas. Nosotros creemos que estos episodios tienen lugar por simple odio. No les gustan estas ideas y las quieren eliminar. Además vale cualquier arma para destruirlo, como la violencia o el acoso. No se pueden contener y atacan con calumnias”, denuncia el presidente de 'Libres para Elegir'.

A juicio de Jorge Calandra, estos episodios lejos de remitir, vaticina que se producirán con mayor frecuencia en el futuro: “Hay comunidades autónomas que pretenden suprimir los conciertos educativos con centros de inspiración cristiana y relegar la asignatura de Religión.Esto va a más y al margen de la ley”.

En la práctica, apunta el presidente de la asociación, el final de la asignatura se produjo hace años en determinados centros: “Muchos equipos directivos se encargaron de ignorarla, decir a los padres que no se oferta la asignatura, y como los padres no conocen la ley, no protestan y no se imparte. A esto contribuye el Gobierno actual, pero no solo la izquierda, porque con la LOMCE del PP, se suprimió la obligatoriedad de ofertar la Religión en Bachillerato”.

Y es que para la asociación católica, el sistema educativo actual puede llegar a ser perniciosa para menores de tres, cinco o diez años, a los que se les inculca que la única finalidad del sexo es el placer: “Se les educa de manera que tienen unas ideas sexuales que les hace mantener relaciones antes de tiempo, lo que provoca una modificación de su afectividad, porque además de lavar el cerebro, muchos niños acaban por no distinguir entre querer a alguien de verdad o mantener una simple amistad”, considera Calandra.

El pin parental: "La izquierda es dictatorial y tratará de destruirla"

Preguntado por el pin parental que hace unos meses generó la polémica por la intención del Gobierno de Murcia, a petición de Vox, de implantar esta medida, 'Libres para Elegir' la apoya sin ambigüedades: “Me resulta extraño que haya colectivos o partidos que estén en contra de un documento que salva la patria potestad de los padres. Consiste en pedir información a los profesores sobre actividades como charlas afectivo-sexuales para saber si yo, como padre, autorizo o no a mi hijo. Es un derecho de los padres”.

Para Calandra, la instauración del pin parental implicaría que los padres se quedaran tranquilos, ya que “las enseñanzas que no son objetivas, podemos elegir si nuestros hijos participan o no. La izquierda empleará todas las herramientas legales contra el pin, recurriendo a mentiras y calumnias, porque son dictatoriales por naturaleza”.

Sobre lo que hoy se conoce como la ideología de género, el presidente de la asociación sostiene durante la entrevista que se trata de un concepto que está al margen de la Ciencia: “La idea de hombre o mujer desaparece, y se impone que cada uno sea tratado sin géneros.No tiene sustento científico. Detrás de esto hay intereses económicos o políticos para adoctrinar a los niños, atraerlos a su bando para que en el futuro les voten”.