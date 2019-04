Así responde Mons. Luis Argüello a la pregunta trampa de una periodista sobre la homofobia

Durante la rueda de prensa que concluye la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Arguello ha respondido a la siguiente pregunta: "¿Cómo verían ustedes una terapia de sanación contra la homofobia?" El secretario general ha respondido: "Me parecería estupendo."

El obispo auxiliar de Valladolid ha asegurado que están a favor de "todo lo que sea terapia contra el odio". Y ha respondido a la periodista de La Sexta que "nosotros somos especialistas en predicar el amor y luego lo vivimos medianamente."

Ha querido recordar también que un grupo de personas entraron con banderas en la Catedral de Alcalá de Henares en medio de la celebración eucarística: "Lo que a mí me sorprende es que personas que nos denuncian por delito de odio, tengan un gesto tan poco amable como entrar en un templo cuando está comenzando la eucaristía, dando voces, insultando e interrumpiendo. ¿Cómo llamamos a esto? ¿Flores y pájaros? ¿Amor? ¿O liturgiofobia? ¿O eucaristiofobia?"

"¿Por qué no buscamos juntos cómo hacer mejor las cosas?"

Ante el lamentable suceso y la pregunta, ha querido finalizar su respuesta con una invitación: "¿Por qué no buscamos juntos cómo hacer mejor las cosas? ¿Por qué no una cultura del encuentro y dialogar sin prejuicios?" Tras las contundentes palabras del secretario general no ha habido réplica por parte de la periodista.

@MonsArguello en la CEE habla del "derecho a decidir" tanto en la organización del Estado como el aborto: "al hablar de ese derecho hay que tener en cuenta tanto el contenido de ese derecho como el contexto"@prensaCEE pic.twitter.com/X6WM5olFg9 — Mundo Cristiano (@Mundo_Cristiano) 5 de abril de 2019

Al inicio de la rueda de prensa, el obispo auxiliar de Valladolid ha leído la nota final de la Asamblea Plenaria llevada a cabo del 1 al 5 de abril, y ha expresado el apoyo y afecto a Mons. Juan Antonio Reig Plá y a los colaboradores del centro de orientación por parte de la CEE. "Nos encontramos ante un nuevo ejercicio de manipulación de la verdad y desinformación intencionada que termina provocando el 'odio' que se dice querer evitar o denunciar".

"Defendemos la libertad de conciencia de cada persona para afrontar sus diversas situaciones existenciales buscando ayuda y acompañamiento en las personas e instituciones que les merecen confianza, entre otras, las de la Iglesia", ha dicho Argüello.