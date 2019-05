Así es el documental sobre los voluntarios que ayudan a enfermos en Lourdes

El proximo 17 de mayo se estrena la película-documental “Hospitalarios, las Manos de la Virgen”, dirigida por Jesús García, autor de "¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?" y "Medjugorje".

Jesús García, grabó este reportaje mientras acompañaba a la Hospitalidad de Madrid, y a un grupo de enfermos, hasta Lourdes. Según dice, no se ve capacitado para cuidar a los enfermos, pero se sintió llamado a contribuir con este proyecto cinematográfico, tal como afirmó: “No me atrae el mundo del ‘enfermo’ ni los voluntariados vinculados a sus cuidados. Pero, desde la primera vez que fui a Lourdes con la Hospitalidad de Madrid, ya que no valgo para hacer esa labor tan abnegada y necesaria, quise contar la historia de los que sí que lo hacen.

"Poco a poco fuimos grabando y, a cada paso que dábamos, el proyecto crecía, y nosotros nos hacíamos pequeñitos a su lado. Ahora que veo el documental terminado, me parece muy poco comparado con lo que ellos, enfermos y hospitalarios, me han dado. Tan sólo aspiro a que sirva para que haya gente que descubra que la dignidad humana y el valor de la fe están muy por encima de capacidades o discapacidades, de etiquetas y prejuicios. A mí ellos me lo han enseñado”.

El documental muestra como el Santuario de Lourdes es un lugar donde los enfermos son recibidos con cariño. Estas personas se sienten acompañados y cuidados por los voluntarios. Por ello, los hospitalarios son muy importantes para los enfermos. Los voluntarios hospitalarios durante el año trabajan o estudian en cosas diferentes. Sin embargo, dedican unos días al servicio a los más necesitados.

Se convierten en sus guias y acompañantes. Los asean, cambian sus pañales, los visten y hacen sus camas. Pero también cantan, bailan y conversan con ellos, les escuchan y, sobretodo, aprenden de los enfermos, pues muchos de ellos llegan a ser aunténticos testimonios de fe y esperanza en Dios.

El documental tiene testimonios muy impactantes. Uno de ellos, Antonio, afirmó: “Yo me he curado. Sigo en la silla de ruedas, pero me he curado el alma. Que me hacía más falta todavía... los voluntarios, son una parte muy importante para poder venir. Yo siempre digo que, a través de ellos, la Virgen nos cuida. Ellos son las manos de la Virgen”. Sergio, otro de los enfermos, dijo: "Sé que Dios me ama más que a nada”.

Muchas de las personas que acuden a Lourdes apenas pueden hablar, o son incapaces de moverse por sí mismos. A pesar de todo, se sienten amados por Dios. Aprenden a cargar con su cruz, acompañados por Dios y la Virgen, aunque padezcan grandes sufrimientos. Los voluntarios hospitalarios cumplen, plenamente el segundo mandamiento (amarás a tu prójimo como a tí mismo) y las obras de misericordia corporales y espirituales.

Por ello, se puede considerar “Hospitalarios, las Manos de la Virgen” como una forma de evangelizar cinematográficamente. La Fundación Cari Filii, afirma que el documental no solo es bueno para ver en familia, colegios o parroquias. Según Javier Lozano, el reportaje también puede ser visionado por gobernantes y legisladores pues "los protagonistas muestran en un momento de ataque a la vida humana, desde el principio al final de la vida, la dignidad del ser humano en todo su esplendor. Para lo que unos son desechos de la sociedad en Lourdes son el centro y el sentido de todo".

En 1858 Bernardette Soubirous vivió algo realmente asombroso. Se encontró con la Virgen María en una cueva cercana a Lourdes El 11 de febrero. Desde entonces, la pequeña Lourdais (gentilicio de su localidad) acudió durante varios meses al lugar donde ahora se encuentra el Santuario de Lourdes, para poder ver y dialogar con la Virgen.

El 25 de febrero, cerca de la cueva, brotó un manantial que, a día de hoy, sigue produciendo a diario 100.000 litros de agua. Desde entonces, allí se han producido sucesos extraordinarios y milagrosos. En Lourdes, de momento, se han reconocido 69 milagros, 3 de ellos reconocidos por la Medicina durante el siglo XXI. También ha habido unas 7.000 curaciones asombrosas.

En España hay más de 30 hospitalidades dedicadas a la Virgen de Lourdes. Cada año peregrinan, con grupos de enfermos, para poder rezar por ellos junto al lugar donde se apareció la Inmaculada Concepción (como se presentó la Virgen a Bernadette). Personas con parálisis cerebral, o distrofia muscular llegan a sentirse llegan a sentirse felices cuando acuden allí, aunque tengan grandes problemas de salud. Incluso algunas personas, al regresar de Lourdes tras superar una depresión, afirmaron haber sentido como la Inmaculada Concepción les decía "indicaba mía es la victoria".