Alicia Latorre, presidenta de FEAPV: "Esta marcha no es para hacer propaganda de ningún partido"

La Plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones, celebrará el Día Internacional de la Vida -el próximo domingo 24 de marzo- con una marcha que recorrerá las calles de Madrid y con la que pretenden lazar un único mensaje: Sí a la vida. Será a las 12 del mediodía y partirá de la Calle Serrano. Al finalizar, habrá un camión desde el que se emitirán testimonios, habrá música y por último se leerá el manifiesto final.

Desde La Federación Española de Asociaciones ProVida, su presidenta, Alicia Latorre Cañizares nos ha contado que han elegido un logo común, de color verde: "el color de la esperanza". Un color y una marcha con la que pretenden unificar y en la que no se mostrarán siglas de las asociaciones de manera particular, ya que pretenden que sea un momento "unitario". Las numerosas asociaciones que han organizado esta marcha, tal y como destaca Alicia Latorre, no solo lo hacen ese día sino que "tienen un compromiso diario".

Alicia Latorre ha señalado que esta marcha "responde al compromiso que tenemos todas las asociaciones desde 2011 -año en el que nació esta inicativa-". Una marcha que se creó con un único objetivo: "Defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural".

Además, la presidenta ha recalcado que: "No se pueden exibir banderas ni signos políticos". Señala que la manifestación ya estaba fijada antes de que hubiera convocatoria de elecciones y como: "Esta marcha no es para hacer propaganda de ningún partido" aclarando que: "Todo el mundo es bienvenido pero no se puede politizar".

"Alzar la voz por los que no pueden alzarla"

Alicia Latorre define esta marcha como un momento para: "Alzar la voz por los que no pueden alzarla", y señala que todavía "el debate sigue vivo". Nos ha contado como esta iniciativa, año tras año, se va consolidando -destacando el gran número de jóvenes que acuden- . Alicia Latorre nos cuenta que: "Cuando se habla. Esto realmente engancha".

Además, la presidenta de la asociación ha destacado que pretenden "poner luz entre tantos ataques a la vida que está habiendo" explicando que "la cultura de la vida es transformadora y buena" y como esta "trata de sacar lo mejor que uno tiene".

La cultura de la muerte

Alicia Latorre ha resaltado que este tipo de marchas "no son en reacción a sino a favor de" resaltando que "la cultura de la muerte ha tratado de normalizar".

Además, ha señalado que el índice de natalidad está bajando, y que: "La manera de aumentar la natalidad es mejorarla", señalando que lo que hay que hacer es que: "No se maten vidas, que haya ayudas -que se valore al hijo-, y divulgar la cultura de la vida". Por todo ello, ha señalado que "todo aquel que este de acuerdo con el manifiesto puede asistir" a la marcha del próximo domingo 24 de marzo.