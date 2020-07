El alegato religioso que hizo Pérez Rubalcaba por los 40 años de la Constitución que no dejó indiferente

Alfredo Pérez Rubalcaba nos dejó hace algo más de un año tras sufrir un ictus severo a los 67 años de edad. Quien fuera, entre otros cargos, ministro de Educación, de presidencia o de Interior en los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, era una figura muy valorada y respetada no solo por sus compañeros de partido, sino también de otras formaciones que no compartían buena parte de sus principios ideológicos.

Unos meses antes de fallecer, Rubalcaba participó en octubre de 2018 en el Congreso 'La Iglesia en la Sociedad Democrática' que organizó la Fundación Pablo VI y la Conferencia Episcopal Española con motivo del cuarenta aniversario de la Constitución.

Además de participar en un debate durante el congreso, fue entrevistado en 'Fin de Semana' por Cristina López Schlichting,quien tuvo la oportunidad de abordar junto al exministro socialista diversos aspectos del ámbito religioso, como la libertad o la presencia de esta asignatura en los centros educativos.

La Iglesia, clave en la Transición

Sus declaraciones se enmarcaban dentro de un PSOE laico pero no laicista, que abogaba por el consenso y el diálogo para llegar a acuerdos en el ámbito educativo, siendo para ello agente indispensable la Iglesia. Tanto es así que en la entrevista afirmó que “de no haber ido como estudiante al Colegio del Pilar con los curas, y de no haber ido con los curas, el resto de los elementos que se juntaron para hacer la Transición, no habría tenido lugar”.

"La gente busca su identidad en la Religión"

A juicio de Pérez Rubalcaba, el papel de la Religión es esencial en una sociedad globalizada como la actual: “Se ha producido una repolitización de la Religión. Durante un tiempo se pensó que quedaba aparcada en el ámbito privado, y ahora resulta que no. Porque la gente tiene una falta de identidad con la globalización, y busca esa identidad en la Religión. Se ha convertido en un actor clave en la vida de la gente, pero también es un actor social. Yo, que soy laico, no puedo dejar de reconocerlo. Si queremos educar a nuestros niños en la sociedad que queremos, que es diversa y civilizada, tenemos que trabajar juntos con las concesiones religiosas”, subrayó el exdirigente socialista.

Y es que, recordaba Rubalcaba, la Religión es un inmenso factor de identidad porque no se pueden pertenecer a dos, pero sí a dos nacionalidades. Además, indicaba que la Constitución de 1978 establecía que España era un Estado aconfesional, pero que tenía que cooperar con las confesiones religiosas: “Hay quienes piensan que es un error, pero yo lo he defendido siempre, y en el mundo actual es aún más importante”.

"Los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos"

Sobre aquellos sectores de la izquierda política, vinculados a Podemos y determinadas sensibilidades del PSOE que defienden una escuela laica y extraer la Religión de los centros, Rubalcaba precisó que la formación de la rosa “es partidaria de un estado laico, pero nunca ha pretendido que haya una sociedad laica. No somos antirreligiosos. Los padres tienen derecho a elegir la educación para sus hijos. Lo que discutimos es donde se sitúa la Religión, si en el curriculum como hasta ahora o el modelo de Francia, que se imparten tras las clases”, subrayó.