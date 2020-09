El testimonio de Pau, campanero de la Catedral de Valencia: "Hemos vuelto a ver la gente mirar hacia arriba"

La historia que os contamos hoy es la de un joven valenciano, Pau Sarrió, que desde muy pequeño se sintió atraído por el mundo de las campanas. Ahora, es uno de los más jóvenes campaneros de la Catedral de Valencia, ha escrito varios libros sobre el tema y pertenece a la asociación cultural “Campaners de la Catedral de València”.

COPE.es ha podido hablar hoy con él y nos ha contado, entre muchas cosas, su pasión por este mundo de las campanas, a veces muy olvidado por parte de la sociedad. “Yo empecé a interesarme por las campanas cuando todavía no hablaba y me inventaba palabras para expresar lo que más me apasionaba” empieza a contarnos Pau.

“Poco a poco la pasión fue creciendo en mi y ya en la adolescencia entré en el mundo de las campanas gracias a la Asociación Campaners de la Catedral de Valencia" añade Pau

Sobre el trabajo que hacen en la Asociación nos dice que se encargan "del toque manual de las campanas de la Catedral así como de la gestión del patrimonio campanero que se nos ha cedido tanto a nivel material llevando el mantenimiento de las campanas y de la torre donde se encuentran como también inmaterial porque tenemos el deber de mantener los usos tradicionales de aquellas campanas”.

Lo que significa ser campanero y campanólogo

¿Pero qué significa ser campanólogo? Para Pau significa “ser creador de patrimonio". "El patrimonio es ese valor añadido que le ponemos a determinados objetos para mantenerlos para las generaciones futuras” nos dice Pau, que además se siente muy orgulloso de ver como la gente haya empezado a mirar hacia arriba, hacia esas torres que conservan siglos de historia.

"Para que el patrimonio exista alguien tiene que señalarlo y decir a las instituciones que lo que hay arriba del campanario es un patrimonio histórico, para que después la sociedad tome la decisión de preservarlo" afirma el joven valenciano

"Lo que hemos hecho es señalar los campanarios, hemos conseguido que la gente mire hacia arriba y diga que eso que hay arriba tiene un valor añadido para la sociedad y es patrimonio histórico” nos cuenta Pau

¿Cómo ha afectado la pandemia a los campaneros?

Durante los meses de estado de alarma en la que España ha estado completamente paralizada los campaneros no han podido hacer su trabajo habitual. Pau nos dice que “por responsabilidad los campaneros dejamos de tocar las campanas, pero se ha creado un modelo de restauración que ha permitido que incluso no estando nosotros las campanas hayan sonado tan como lo tienen que hacer".

El joven campanero valenciano ha explicado que se han mantenido los toques tradicionales "porque hoy por hoy la gran mayoría de las torres son electrificadas y basta con apretar el botón y tocan".

Junto con los otros campaneros de la Asociación han comprobado que "si ese ordenador consigue reproducir los mismos toques que nosotros le damos pues el trabajo está bien hecho y hemos podido también ver las bondades de estos mecanismos”.

El trabajo de la Asociación durante todos estos años​

La Asociacion "Campaners de la Catedral de València" es una de las asociaciones punteras con respecto a la investigación del mundo de las campanas. Pau nos dice que "los resultados de todas nuestras investigaciones se pueden encontrar en nuestra web Campaners.com y estamos continuamente en activo".

"En estos ultimos años de la asociación han salido seis tesis doctorales, cuatro libros y ahora mismo tenemos muchos proyectos en marcha y no queremos parar de seguir investigando" concluye la entrevista el joven valenciano.