El Congreso de laicos habilitará una Capilla para que los participantes puedan hacer oración

En el espacio de celebración del Congreso de Laicos 2020, que se celebrará en Madrid los días 14, 15 y 16 de febrero (Pabellón de Cristal de la Casa de Campo) se va a habilitar una Capilla para que los participantes puedan hacer oración. Durante determinadas horas al día, coincidente con los momentos de trabajo, estará expuesto el Santísimo para que, mientras los congresistas trabajan, algunas personas estén rezando por sus frutos en ese mismo lugar. En este sentido, queríamos pediros que difundáis esta llamada a inscribirse en los diferentes turnos de adoración que hemos establecido.

La inscripción a los distintos turnos de adoración puede realizarse por medios electrónicos a través del siguiente enlace: https://www.pueblodediosensalida.com/adoracion/ . Las personas debidamente inscritas, que recibirán una comunicación con indicaciones adicionales, serán acreditadas para acceder directamente a la Capilla.

El aforo del Congreso es limitado, de ahí que la acreditación solo permitirá tener acceso al espacio de oración. También lo son las disponibilidades presupuestarias, con lo que no es posible cubrir ningún gasto que este servicio pueda ocasionar. Es importante tener presente que la inscripción no será definitiva hasta que no se reciba un correo electrónico de confirmación.