Clara, la joven cirujana de 27 años que vive su fe católica en el hospital

Clara Pérez Martínez acaba de llegar a casa. Lleva tres años siendo cirujana cardiaca y esa misma noche la han llamado para acudir al hospital. Son las dos de la tarde, pero habla como si hubiera dormido diez horas y no tuviera que trabajar mañana.Tiene 27 años, trabaja en Bilbao y cuenta cómo vive su fe, en el hospital, en casa, "en el día a día".

Un bachillerato haciendo codos en la mesa del escritorio, una dura selectividad para conseguir estudiar Medicina, seis años de carrera con exámenes frenéticos, un año inhumano de MIR... Pero Clara no se cansaba: cuando soltaba el subrayador, salía por las tardes para vovler al hospital... esta vez como voluntaria, para acompañar a las personas.

Asegura que se hizo una promesa: "Iba como voluntaria, pero me ponía la misma bata que de estudiante de medicina. Me propuse no revelar nunca que era médico, porque se producía una separación y yo quería que la relación fuera de igual a igual". Con un grupo de jóvenes que se hacían llamar 'Jóvenes en Bata', acudían al hospital pero no a diagnosticar, ni recetar, ni operar... sino a rezar y a acompañar a los pacientes.

"Me acuerdo una vez que vi a una mujer que llevaba casi tres semanas en la cama. Y ella me dijo: 'Clarita, te voy a poner deberes. Cada mañana, levántate y dale las gracias a Dios porque tienes una familia, porque tienes una carrera y porque no te falta de nada. Y si puedes, y te acuerdas, reza por mi".

La Pastoral de la Salud en Madrid le enseñó algo que no pudo aprender en la carrera: "San Lucas decía que era médico de cuerpos y que él quería ser médico de almas. ¿Quién te forma para ser médico de almas? La mejor escuela la tenemos a nuestro alrededor, no hace falta un hospital. Todos podemos serlo".

Congreso de Laicos 2020

Clara, además de ser una joven con fe y médico, va a participar en el Congreso de Laicos 2020: 'Pueblo de Dios en Salida' y nos cuenta que "la fe no es ajena en tu día a día en las actividades más cotidianas". Asegura que el evento que se celebra en febrero tiene una misión importante: "Transmitir una mirada de esperanza en la sociedad actual desde un punto de vista cristiano. No tiene que ser vivir la fe separada de tu vida, y solo te acuerdas cuando vas a misa o a rezar. La clave es que uno sepa vivir la fe en tu día a día. Si te acompaña la fe, te mueve la esperanza y el amor y ese es el camino: el amor de Dios".

"Una de las cosas que me gusta, es ver que uno lleva la fe como si fuese un frasco de perfume. Si la colonia es muy fuerte, la gente se espanta porque invade su terreno. En cambio si llevas una fragancia más calida, más suave, más acogedora, la gente te pregunta qué es lo que llevas. A veces me preguntan por cómo vivo. ¿De dónde sacas las fuerzas? A mí las fuerzas me vienen de Dios".