¿Van al cielo los animales que se mueren? Un sacerdote responde

Como cada jueves a las 12h del mediodía, COPE.es ha emitido el programa 'Creer hoy', el espacio donde se funden la fe y la sociedad actual, para hablar de los temas que más te influyen en tu día a día. Este jueves 11 de junio, el encargado de responder a todas tus dudas ha sido el capellán de las Hermanas Clarisas de La Inmaculada y San Pascual, Francisco Gabaldón.

Una de las preguntas más curiosas y concretas del consultorio de hoy ha sido sobre los animales. ¿Tienen o no un alma? ¿Qué ocurre cuando mueren?

En primer lugar, el capellán ha querido recordar que la palabra animal viene de 'anima' en latín. Y ha comenzado su reflexión comentando que "los animales no están al mismo nivel de los humanos”. La clave está, añade el capellán, en que los animales “no tienen un reconocimiento personal de Dios, a nivel espiritual, porque no tienen el mismo desarrollo ni las mismas capacidades que nosotros”.

Además, el Padre Francisco subraya la importancia de no cosificar a los animales: “No hay que elevarlos al nivel de los humanos. Los animales tienen alma, pero no es de la naturaleza espiritual de los hombres”. No están en el mismo plano de los humanos, ya que tenemos una parte animal pero también una parte racional y justo eso nos diferencia del resto de los animales.

Creación de Dios

Lo que falta a los animales, reflexiona el Padre Francisco, es “el reconocimiento personal de Dios, un encuentro personal como lo tenemos nosotros”. Sin embargo, los animales son creación de Dios y por tanto “deben ser cuidados y se les debe considerar como obra de Dios. Por ello, no tiene que haber ni maltrato, ni abandono, tan comunes en estos tiempos, porque eso se puede considerar, en cierto modo, como una acción que no es agradable a Dios, que quiere que todas las cosas estén en su orden”.

Por tanto, remarca Francisco Gabaldón, “los animales no van al cielo tal y como nosotros lo entendemos como encuentro personal con Dios, porque eso solamente lo podemos tener los seres humanos al ser los únicos creados a imagen y semejanza. Lo demás son criaturas de Dios”.

Para concluir, el capellán añade que “Dios nos pone en frente de la Creación porque somos creados a su imagen y semejanza, y no nos pone al frente para someterla de manera autoritaria sino para cuidarla y servirnos para la glorificación de Dios”.

Además, el Padre Francisco ha querido recordar cómo el Papa, en los últimos años, ha dado mucha importancia al tema de la Creación, con la encíclica Laudato Si’y, precisamente en estos últimos meses, concluye el capellán, "creo que nos estamos dando cuenta de que no estamos cuidando la Creación, por lo que estamos participando en nuestra autodestrucción”.