Un sacerdote reflexiona sobre la ausencia de Pedro Sánchez en la misa de la Almudena: "Hay que saber estar"

La Santa Misa celebrada el pasado lunes, 6 de julio, en la Catedral de la Almudena organizada por la Iglesia española en homenaje a las víctimas del COVID-19,contó con la representación de todas las instituciones estatales, judiciales y eclesiásticas del país. Entre las autoridades se encontraba la Vicepresidenta Primera del Gobierno de España, Carmen Calvo.

Sin embargo, son muchos los que opinan que el jefe del Ejecutivo,Pedro Sánchez, tendría que haber acudido a la Almudena para dar su apoyo a los familiares que han sufrido la pérdida de su ser querido durante la pandemia.

Tanto es así que en el programa 'Creer hoy', algunos usuarios han afirmado que la ausencia de Sánchez fue una falta de respeto a las víctimas. Por esta cuestión hemos preguntado en el consultorio al vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción Valdemoro,el Padre Patxi Bronchalo, quien ha asegurado comprender la posición de esta ciudadana.

“Un presidente del Gobierno gestiona un país, no solo a quien profesan sus ideas o comparten su ideología. Gobierna para todos, y la política es la búsqueda del bien común, no de la suya propia. Un presidente puede no ser creyente o ser católico no practicamente, pero representa a un país. Hay que saber estar, tener talla humana ante una tragedia como esta que hemos vivido. Además, en un país durante la mayoría se declara católico, solo por eso y por respeto, debía estar ahí”.

No obstante, otros usuarios consideran que la decisión de Sánchez fue la acertada, ya que tan solo hubiera asistido a la Santa Misa en la Catedral de la Almudena para hacerse la foto: “No sabemos si hubiera ido solo para eso, pero creo que existe un punto medio entre no ir y asistir para sacarse la foto. La clave es el saber estar y gobernar para todos. Es tener sentido común. Si tienes un amigo musulmán y te invitan a asistir a un funeral, aunque seas cristiano, no pasa nada si acudes. Es cuestión de respeto” subraya el sacerdote madrileño.