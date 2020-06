La respuesta de un sacerdote sobre cómo actuar en caso de tener un familiar enfermo terminal

Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez es la regulación de la eutanasia. El pasado mes de febrero, el Congreso de los Diputados dio luz verde a su tramitación, aunque el proceso se ha visto truncado estas semanas como consecuencia de la pandemia. En cualquier caso, todo indica que podría tratarse cuestión de tiempo.

El sacerdote y párroco de San José Obrero del barrio toledano del Polígono, José Antonio Jiménez, más conocido como 'Quillo', ha comentado en el programa 'Creer hoy' que lo que se conoce como 'muerte digna' no puede ser la solución para este tipo de pacientes que están en fase terminal: "Eutanasia significa muerte dulce, pero nos pretenden engañar. ¿Por qué el Gobierno ha paralizado la ley? Porque no le interesa ahora, después de haber visto que durante la crisis del COVID-19 hemos estado cuidando de los mayores, que son los que han trabajado y construido este país. Estas personas que tosen, caminan con bastón... son nuestros mayores y merecen un respeto", afirma el sacerdote.

El Padre 'Quillo' considera que es humano plantearse, una vez un familiar querido está muy enfermo, si merece la pena seguir así, pero remarca que mientras existan los cuidados paliativos o medicamentos como la morfina, se puede mantener en la medida de lo posible la calidad de vida: "Yo lo viví con mi padre, que murió de cáncer. Estuvimos hasta el final con él. En estos casos siempre tenemos que pensar en algo positivo de esa persona enferma y que pueda ser útil, aunque esté postrada en la cama", aconseja el párroco gaditano.

A raíz de este debate, hemos planteado al sacerdote José Antonio Jiménez la cuestión sobre lo que algunos conocen como la teoría del descarte, y que debido a la falta de recursos en los hospitales durante la pandemia del coronavirus, los profesionales sanitarios se han visto obligados a aplicar a la hora de seleccionar a quien podían salvar la vida.

Una teoría, la del descarte, que el cura ha rechazado de raíz: "Descartar es quitar y la Iglesia apela por sumar y seguir. La vida es un regalo y atentar contra ella es no cumplir con el quinto mandamiento (No matarás). Yo durante estos meses he estado en tanatorios, parroquias, he llevado comida a personas mayores hasta sus casas... y hay gente que se ha preguntado dónde está Dios en estos casos. Unas preguntas que tienen su respuesta en un sentido trascendental de la vida. Para mirar hacia adelante tenemos que mirar hacia arriba, al menos los católicos. Hay que interiorizar que Dios permite cosas como padre nuestro que es, pero nos ama infinitamente y nos acoge como hijo. No hay que descartar, sino suma, y si te pegas a personas buenas que suman, somos un equipo", reflexiona 'Quillo'.

Además, ha añadido que la calidad de vida no tiene nada que ver con la edad: "La calidad de vida son los pequeños detalles, servir, estar con la familia, acostarte cansado porque eres un instrumento útil".