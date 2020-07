La reflexión de un sacerdote ante la discriminación a la Concertada: "No se pueden politizar las clases"

La Escuela Concertada ha mostrado su malestar por ser excluida de la ayuda de 2.000 millones de euros del fondo COVID-19 para Educación, según consta en el borrador del Plan para la Reconstrucción Social y Económica aprobado en el marco de la Comisión de Reconstrucción tras la pandemia, un hecho que tacha de "muy grave", por lo que no descarta medidas como una huelga educativa en septiembre.

Para la Confederación de Familias y Padres de Alumnos (COFAPA), supone un duro revés que el Plan para la Reconstrucción Social y Económica discrimine a las familias que, para educar a su hijos, han elegido colegios concertados.

Una polémica creada por el Gobierno de España y sobre el que se ha pronunciado en el programa 'Creer hoy' el sacerdote José Antonio Jiménez 'Quillo', párroco de San José Obrero en el barrio toledano del Polígono.

Vídeo

A este respecto, el sacerdote ha remarcado la importancia de que la Educación sea igualitaria y no discriminatoria, además de respetar el derecho de los padres a elegir el centro que quieren para sus hijos: “Se trata de aplicar la legislación vigente, y por tanto que haya igualdad en el reparto”.

El párroco, que imparte la asignatura de Religión tanto en centros públicos como concertados, afirma no haber percibido nunca ningún tipo de distinción: “Yo en Cáritas no divido a la gente entre quienes son españoles o de fuera, negros o blancos. La diferencia no puede ser ni la ideología ni los recursos, sino el maestro. Todos tienen que educar y transmitir unos conocimientos en un clima de tranquilidad. No se pueden politizar las clases”, subraya el sacerdote.

“Es normal que la Concertada se enfade, porque si no le das dinero, no puede cumplir con una serie de realidades”, apunta 'Quillo', quien se muestra apenado porque existan estas diferencias.

A partir del minuto 9 del vídeo podrás escuchar la reflexión del sacerdote sobre este aspecto de la actualidad.