Las "recetas" que se deben evitar a la hora de transmitir la palabra de Dios y que enumera este sacerdote

Como cada jueves a las 12h del mediodía, COPE.es ha emitido el programa 'Creer hoy', el espacio donde se funden la fe y la sociedad actual, para hablar de los temas que más te influyen en tu día a día. Este jueves 4 de junio, el encargado de responder a todas tus dudas ha sido el vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción Valdemoro, el Padre Patxi Bronchalo.

Un sacerdote que se ha mostrado muy activo en las redes sociales en estos meses de confinamiento, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Y es que la Iglesia ha estado muy activa en este tiempo para hacer llegar la fe y la palabra del Evangelio a los fieles a través de los canales digitales. Para Patxi Bronchalo, ha sido una necesidad esta conexión, pero no puede suplir la sensación de estar juntos: “Jesús fundó una comunidad presencial. Durante el confinamiento nos hemos echado de menos, pero la relación entre las pantallas ha sido real y eficaz, aunque no suple la necesidad de vernos y estar juntos, caminar juntos".

Preguntado sobre la posibilidad de convertir a alguien al Cristianismo a través de Twitter, el vicario parroquial lo tiene claro: Dios está en todos lados: “Es Dios quien convierte al final, nosotros somos intermediarios. Dios se sirve de todo. Se puede servir de un mensaje que llega o un tuit que mueva a una persona. Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios, pero “sin recetitas”.

Unas “recetitas” que el Padre Patxi ha especificado, afirmando que no se puede llevar esa palabra de Dios “sin empatizar, juzgando al prójimo dando consejos rápidos de lo que hay que hacer sin ponerse en su lugar. No podemos transmitir la idea de que eres así o tienes este problema, y para solucionarlo tienes que hacer esto. Es decir, no podemos dar sensación de querernos quitar a gente de encima. Muchas veces caemos en ello, y yo el primero”.

Sin duda, una prioridad para la Iglesia es el colectivo juvenil, pero a la vez se trata de un núcleo de población difícil de llegar. Algunos párrocos incluso afirman que se sienten abandonados. Una teoría que comparte el Padre Patxi: “A veces les echamos la bronca de manera indiscriminada. Es cierto que esta semana hemos visto macrobotellones en las calles de algunos municipios que no están bien, pero no podemos por ello echar por tierra a todos y generalizar. Es absurdo”, reflexiona el sacerdote.

La inseguridad es uno de los problemas que afectan a la juventud, a lo que se sumaría una ausencia de ideales: “Solo se les propone en la vida estudiar para luego ganar dinero, y no es así. Tenemos que proponerles el ideal de la santidad, de Jesucristo pero, insisto, sin “recetitas”. No tenemos que imponerles nada, sino hacerles ver la belleza de la vida, y que solo se disfruta lo que se conquista”.

El sacerdote afirma que en su parroquia de Valdemoro recibe a multitud de jóvenes, con quienes asegura que aprende diariamente: “No es perder tiempo con ellos, sino ganarlo. Muchas veces están necesitados de referencias de adultos. Necesitamos decirles la verdad sin broncas. Que se animen a hacer cosas, y no hacérselo todo”.