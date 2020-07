Padre 'Quillo', en 'Creer hoy': "En verano el corazón no cierra a la misericordia"

Como cada jueves, COPE.es ha emitido el programa 'Creer hoy', espacio donde se funden la fe y la sociedad actual, y donde hablamos de los temas que más te influyen en tu día a día. Ha sido el Padre José Antonio Jiménez 'Quillo', sacerdote en la parroquia San José Obrero del barrio toledano del Polígono, quien ha protagonizado esta nueva entrega de 'Creer hoy'.

El consultorio ha comenzado con el recuerdo a la compañera de esta casa fallecida hace unos días, la periodista Eva Galvache, quien como ha señalado el sacerdote gaditano está “en la casa del Padre”.

Se trata del primer 'Creer hoy' del mes de julio mes de la Virgen del Carmen y de Santiago Apóstol, es decir, pleno verano y de vacaciones para muchos. Un verano que este año será diferente como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, que ha hecho que muchas familias hayan optado por no viajar o volver a aquellos periodos vacaciones de los años sesenta y setenta, cuando viajar era acudir al pueblo o al río: “Estamos volviendo al río, al merendero y al campo. Si no se puede ir a la playa, pues hay que recuperar esos sitios”, sostiene el sacerdote.

En cualquier caso, recuerda el Padre José Antonio Jiménez, el verano no puede servir de excusa para dejar a un lado la fe y nuestra cercanía con Dios, sino más bien todo lo contrario: “Dios no entiende de estaciones. Todo el año es tiempo de encuentro con Dios. Es una época de crecimiento y de que nazcan nuevas oportunidades. Hay que descansar mentalmente pero evitando la pereza, que es la atonía del alma. La clave es cambiar de actividad como leer, dormir, entrar en redes sociales que nos aporten cosas positivas”.

Además, ha instado a la sociedad a pasar estas semanas con sus seres queridos: “Hay que estar con ellos pero no porque hayamos estado tres meses encerrados sin poder verles. Hay que estar sobre todo con los abuelos, porque nunca se sabe si el próximo verano estarán”, recuerda 'Quillo'.

El párroco de San José Obrero de Toledo ha recordado además que en verano la caridad no cierra, por lo que demanda a los ciudadanos ayudar a los que más lo necesitan, máxime en tiempos en los que la crisis del coronavirus ha afectado a tantas familias sanitaria y económicamente: “Cáritas atiende a un 77% más de personas. Nadie se muere de hambre en España por suerte en España, pero pido que guardéis algo para septiembre, con la vuelta al cole, el pago de la hipoteca... ojalá que se mantenga los donativos a las parroquias y Cáritas. Se ha notado la generosidad de la gente. Los que hemos cobrado pido ayuda para los que no tienen. No podemos cerrar la puerta de la misericordia”.

Sobre el perfil de personas que acuden a Cáritas: “Suelen ser familias de entre 40 y 50 años. No vienen menores o abuelos. Son gente que se han quedado sin empleo, no han cobrado todavía el ERTE... que vienen a por una ayuda de aunque sea 50 euros para hacer la compra. Y muy importante, el Arzobispado nos pide que no haya colas, sino que la atención sea personalizada. También ayudamos a la gente a tratar buscar empleo poniéndola en contacto con empresas que necesiten trabajadores”.