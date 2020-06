El Padre Quillo, en 'Creer hoy': "La doctrina social de la Iglesia no es un Dios hecho a medida de cada uno"

El sacerdote y párroco de San José Obrero del barrio toledano del Polígono, José Antonio Jiménez, más conocido como 'Quillo', ha sido protagonista este jueves en el programa 'Creer hoy', el espacio donde se funden la fe y la sociedad actual.

Han sido muchos los temas abordados por el sacerdote, entre ellos sobre el futuo de la Doctrina Social de la Iglesia, donde el Padre 'Quillo' ha especificado que a doctrina eclesiástica ofrece la visión de la Iglesia desde la economía, la enseñanza, la política o la razón de la bioética, entre otras cuestiones: "Son principios orientativos para tu vida cristiana, nada más".

Para comprenderlo mejor, el sacerdote ha establecido una comparativa con el mundo del deporte: "Un entrenador dicta unas normas internas, y ahora prueba tu a saltártelas. No puede ser que alguno cojan algunos aspectos de la doctrina y otras no. Esto no es un puzzle y no un Dios a bolsillo".

Uno de los aspectos que ha abordado el párroco es la cuestión educativa, donde se ha mostrado crítico con la posibilidad de que se doten con menos recursos a la Escuela Concertada en la reforma educativa que plantea el Gobierno de España: "Yo ayer por ejemplo pedí por la Educación Concertada, y algunos me criticaron. Yo trabajo en la Pública y la Concertada y estoy muy feliz. Pero lo que no puedo permitir es que con el dinero de mis impuestos, se destine solo dinero para la Pública y no para la privada".

Uno de los asuntos que también ha querido abordar el sacerdote es la dualidad Ciencia y Fe, que para muchos es incompatible, cuando no es así: "El Concilio Vaticano establece que ambas son primas que se llevan bien entre ellas. En clases de Religión nosotros ofrecemos razones para esa fe, que se tiene que ayudar de la Ciencia, ya que contribuyen al crecimiento integral de la persona", subraya.

Preguntado por los efectos que ha dejado la pandemia del COVID-19, donde son muy elevados el número de personas mayores fallecidas, muchas de ellas en residencias, el párroco ha valorado la teoría del descarte del que tanto se habla estas semanas, por las que, según este principiom, la vida de los ancianos valdría menos que la de los jóvenes. Una teoría que el Padre José Antonio Jiménez ha rechazado de manera integral, poniendo en valor la vida.

"La palabra descartar es quitar y la Iglesia dice que hay que sumar y seguir. La vida es un regalo y atentar contra ella es no cumplir el mandamiento de Jesús. Pero, efectivamente, hay gente que se ha hecho la pregunta de ¿dónde está Dios? después de que se hayan producido tanta muertes. Esas preguntas tienen respuestas desde un sentido trascendental de la vida. Para mirar adelante hay que mirar hacia arriba, al menos los católicos. Hay que interiorizar que Dios permite cosas como padre nuestro que es, pero que nos ama infinitamente y nos acoge como hijo. Por tanto, no descartes, suma, y si te pegas a personas buenas que suman, seremos un equipo. Sumar y no restar", subraya el párroco de San José Obrero de Toledo.