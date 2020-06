Le lección de vida que ha compartido este enfermo de Parkinson tras el confinamiento: "Quizás mañana no esté"

Dionisio padece la enfermedad del Parkinson desde hace años. Lejos de avergonzarse, se muestra muy orgulloso: “A cada uno le toca algo en la lotería de la vida”, asegura con resignación cristiana. De hecho, incluso tiene la capacidad de bromear con su patología: “A veces digo de broma que en cualquier confitería me contratarían para echarle el azúcar a las tortas”.

Pese a su buen humor, reconoce que es una enfermedad dura. Por ello, en el programa 'Creer hoy', que emite COPE.es cada jueves a partir de las doce del mediodía, Dionisio ha querido compartir su experiencia, la manera en la que convive con el Parkinson y la manera en la que Dios está presente en su día a día: “Soy un afortunado. Para mí, la vida es un concepto trino, donde la base del triángulo es que soy Cristiano, tengo a Cristo por bandera y espero alcanzar el descanso eterno desde Él, con Él y para Él”, subraya.

Como todos los españoles, Dionisio ha tenido que hacer frente al confinamiento durante varios meses tras la decretarse el pasado 14 de marzo el Estado de Alarma para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus. De este episodio traumático para muchos, ha extraído una de las lecturas más valiosas que se puede compartir.

"Cada día hay que vivirlo de manera especial"

“Nunca guardes nada para una ocasión especial, pues cada día y cada momento los cristianos estamos obligados a hacerlo especial con los que convivimos. No vaya a ser que llegue ese día especial y ya no esté esa persona con la que tú has querido vivir ese momento”.

Padre Francisco ha querido agradecer las palabras de Dioniso y ha querido añadir que "la limitación la podemos enfocar de dos maneras, una negativa en la que nos vemos coartados o de una manera positiva en la podemos ser instrumento para nuestra vida de una manera más intensa". Como dice Dioniso, "cada día hay que vivirlo de manera especial", y Padre Francisco ha recordado las palabras de San Juan Bosco, "hacer de lo ordinario algo extraordinario", y cuando uno tiene esa perspectiva la vida es diferente, y lo que dice Dioniso es maravilloso".

Además Padre Francisco subraya la importancia de vivir en vez de sobrevivir y concluye: "No podemos quedarnos en un escalón básico, la vida requiere intensidad, esfuerzo, ofrenda, entrega y como no sufrimiento, pero hay que vivirla siempre como una oportunidad".