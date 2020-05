El capellán Francisco Gabaldón, en 'Creer hoy': "No podemos acomodarnos a ver las misas por televisión"

El capellán de las Hermanas Clarisas de La Inmaculada y San Pascual, Francisco Gabaldón, ha sido el segundo invitado a 'Creer hoy', el nuevo espacio de COPE.es donde se funden la fe y la sociedad actual, donde hablamos de los temas que más te influyen en tu día a día.

Los efectos que ha dejado la crisis del coronavirus no ha podido faltar en esta segunda edición de 'Creer hoy'. Algunos usuarios afirman haber perdido la fe en estas semanas, pero han mostrado su intención por recuperarla. Para lograrlo, el capellán asegura que la fe es un don que Dios nunca niega a nadie: “La fe no es una línea plana. Hay momentos en los que se vive con mayor intensidad. Depende de las circunstancias, pero si te estás planteando recuperarlo, es porque en tu interior existe esa necesidad. Hay que redescubrirla poco a poco para obtener la respuesta adecuada”.

Algunos ejemplos para ello, explica Francisco Gabaldón, es atender a la Palabra de Dios mediante las lecturas y las misas: “Ahora que estamos en Pascua, podemos coger esos textos concretos, ver lo que dice el catecismo”.

Otros ciudadanos han experimentado el efecto contrario, y las semanas difíciles de confimamiento que hemos vivido a servido a muchos para crecer espiritualmente: “Es normal cuando vivimos episodios de este tipo. Nos planteamos preguntas que hasta ahora no nos habíamos hecho. Cuando la vida se ve trastocada, tratamos de volver a la fe. Hay que dejar a Dios entrar en nuestra vida”.

Sin duda, el papel de la Iglesia durante la pandemia ha sido trascendental, en el que se ha hecho un ímprobo esfuerzo por acercar la fe a los fieles a través de las retransmisiones de las misas vía online. Ante ello, surge la pregunta... ¿bastaría en el futuro con seguir las misas por Internet, sin necesidad de acudir físicamente a los templos?

La respuesta es tajante: no: “Claro que es necesario ir a misa. Debido a las circunstancias, hemos tenido que buscar alternativas para estar presentes, una vez se han coartado libertades fundamentales del ser humano. Ha sido una respuesta extraordinaria, pero una vez esto pase, hay que volver a las situaciones ordinarias anteriores. Hay que volver a los templos. La vivencia de los sacramentos es plena y perfecta cuando se hace físicamente. No podemos caer en la comodidad de ver la misa por televisión y no retornar a las parroquias. Es como cuando ves a tu madre virtualmente... ¿ya no la quieres ver físicamente? Con la Iglesia es igual”, sostiene el capellán.

En cuanto al regreso a los templos y las misas ordinarias, Francisco Gabaldón remarca que se están produciendo ciertas trabas: “Hay demasiadas restricciones que afecta a la vivencia de la fe. Se está más pendiente de cumplir las medidas de seguridad que de la Eucaristía. Esperemos que conforme avance el tiempo se recupere la normalidad. Ahora está siendo un poco conflictivo”.

Como hemos comentado al principio, Francisco Gabaldón e el capellán de las Hermanas Clarisas de La Inmaculada y San Pascual. Convivir con la monjas de clausura en periodo de aislamiento, apunta, tiene ventajas: “La vida contemplativa está enfocada a la oración, y eso no ha faltado en este tiempo. Pese a que no salgan en los medios de comunicación, la oración profunda de estas hermanas ha sido esencial para poder salir adelante”, sostiene el capellán.