La increíble historia de Sor Trini que venció al coronavirus con 101 años

Durante estas semanas de confinamiento hay muchísimas historias que nos están marcando y la de Sor Trini no es para menos. Esta semana ha recibido el alta tras permanecer ingresada por Coronavirus durante un par de semanas. La religiosa pertenece a la congregación de la Sagrada Familia de Burdeos, y este año va a cumplir 102 años.

Esta monja leonesa ha recibido un regalo por adelantado: el alta médica después de superar con éxito la infección por coronavirus. Después de 80 años de vida religiosa en el seno de una congregación dedicada a la educación y las obras asistenciales, sobre todo en favor de los niños, sor Trini se contagió de COVID-19 y ha pasado veinte días en el Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo, de donde ha salido este miércoles tras recibir el alta médica.

Gracias a la colaboración de sus hermanas de congregación y de su párroco, y a pesar de su delicado estado de salud, la revista Alfa y Omega ha podido hacerle llegar algunas preguntas. «Me encuentro mejor, pero sin fuerzas, me siento muy débil», confiesa sor Trini, al mismo tiempo que manifiesta su «agradecimiento a todos los que me cuidaron en el hospital y a mis hermanas».

Una religiosa de 101 años recibe el alta en Lugo entre los aplausos de los sanitarios tras ser ingresada hace dos semanas por coronavirus https://t.co/pE1SxxhCaKpic.twitter.com/irTiXJOdX7 — Europa Press (@europapress) April 22, 2020

"Todos tienen un lugar en mi corazón"

Al mismo tiempo, afirma que durante estos días en el hospital «me he puesto como siempre en las manos del Señor, con humildad, a ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret», porque «nuestra fuerza es el Señor». Consciente asimismo de que durante estos días muchas personas han perdido seres queridos por la misma enfermedad que ha padecido, confiesa que «es difícil decir algo», pero «todos tienen un lugar en mi corazón».

¿Qué enseñanza saca de esto, qué nos quiere decir Dios con todo lo que está sucediendo? Sor Trini responde desde su propia experiencia y vocación: «Como religiosa quiero seguir viviendo este momento como intenté hacerlo siempre, en palabras de nuestro fundador Pedro Bienvenido Noailles: “Buscar y amar solo a Dios en todas las cosas”. Este es también un tiempo propicio para hacerlo».

Ejemplo de animo y esperanza

Asimismo en declaraciones a Europa Press, José Antonio Ferreiro sacerdote de la parroquia de Lugo con la que colabora esta religiosa ha expresado la felicidad de todo el pueblo: "Está muy delicada, pero está bien consciente, sonríe", destacando que Trini "se alegró mucho al llegar a casa".

La religiosa de 101 anos abandonó el centro entre aplausos de los médicos y enfermeros y al grito de "Bravo!" de todos ellos. El párroco de Lugo afirma que Trini demuestra que "se puede salir adelante" y "da mucho animo" y "esperanza"