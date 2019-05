Faustina Dartey y miles de jóvenes que han dicho "sí" al sueño de Dios para ellos

Faus­ti­na Dar­tey na­ció en Be­re­kum (Gha­na). Des­de los 14 años, tuvo cla­ro que que­ría de­di­car su vida a Dios. “De­cir sí a Dios es ga­nar, no per­der. Con Él no me ha fal­ta­do nada”.Así re­su­mía su vida con­sa­gra­da, esta re­li­gio­sa in­vi­ta­da por las Obras Mi­sio­na­les Pon­ti­fi­cias a la pre­sen­ta­ción de la Jor­na­da de Ora­ción por las Vo­ca­cio­nes y Jor­na­da de Vo­ca­cio­nes Na­ti­vas.

Hoy, su de­seo es ir a las mi­sio­nes, pero lo que quie­re so­bre todo es “ir adon­de Dios quie­ra”, por­que está siem­pre dis­pues­ta a ir dón­de Él la en­víe. Como dice Faus­ti­na “Dios es la per­so­na” que la ha acom­pa­ña­do siem­pre.

Jun­to a Faus­ti­na Dar­tey, ofre­cie­ron su tes­ti­mo­nio otros dos jó­ve­nes: Cat­he­ri­ne De­clercq, Cru­za­da de San­ta Ma­ría; y Ale­jan­dro Ruiz-Ma­teos, se­mi­na­ris­ta.

¿Qué quiere Dios para mi vida?

Cat­he­ri­ne na­ció en Es­ta­dos Uni­dos, aun­que pro­vie­ne de una fa­mi­lia ca­tó­li­ca fran­ce­sa. Mien­tras com­ple­ta­ba en Es­pa­ña sus es­tu­dios de Cien­cias Em­pre­sa­ria­les In­ter­na­cio­na­les, co­men­zó a pre­gun­tar­se qué que­ría Dios para su vida. En­con­tró que la res­pues­ta era “dar la vida por la for­ma­ción de los jó­ve­nes”, se­gún el ca­ris­ma de las Cru­za­das de San­ta Ma­ría.

Por su par­te, Ale­jan­dro con­fe­só que le ape­te­cía “muy poco o nada ser sa­cer­do­te”, como de­mues­tra el he­cho de ha­ber tar­da­do 10 años en en­trar al Se­mi­na­rio des­de que sin­tió la lla­ma­da por pri­me­ra vez. Las pa­la­bras del Papa Juan Pa­blo II en Cua­tro Vien­tos, di­cien­do que me­re­cía la pena de­di­car la vida a la cau­sa de Cris­to, se le cla­va­ron como un pu­ñal, pero du­ran­te mu­cho tiem­po si­guió “dis­traí­do” a la lla­ma­da. Fi­nal­men­te, y gra­cias a la ora­ción de mu­chas per­so­nas y a la di­rec­ción es­pi­ri­tual, hace 6 años dio el paso y en­tró en el Se­mi­na­rio. El pró­xi­mo 16 de ju­nio, será or­de­na­do diá­cono.

Miles de "síes" a Dios en todo el mundo

Faus­ti­na, Cat­he­ri­ne y Ale­jan­dro son sólo 3 ejem­plos de los mi­les de jó­ve­nes en todo el mun­do que si­guen di­cien­do "Sí" al sue­ño de Dios. Se­gún da­tos de la CEE, ac­tual­men­te hay 1.203 as­pi­ran­tes al sa­cer­do­cio en se­mi­na­rios ma­yo­res en Es­pa­ña. En el cur­so 2018-2019 in­gre­sa­ron 236 nue­vos se­mi­na­ris­tas.

En cuan­to a los da­tos apor­ta­dos por CON­FER, hay 407 con­gre­ga­cio­nes e ins­ti­tu­tos re­li­gio­sos de vida apos­tó­li­ca con casi 39.000 re­li­gio­sos. Y CE­DIS, que este año se suma por pri­me­ra vez a la or­ga­ni­za­ción de esta Jor­na­da Vo­ca­cio­nal, in­for­mó que hay 26 ins­ti­tu­tos se­cu­la­res de fun­da­ción es­pa­ño­la y 14 de fun­da­ción ex­tran­je­ra con miem­bros en Es­pa­ña, que reúnen a más de 2.400 miem­bros.

Fi­nal­men­te, el nú­me­ro de vo­ca­cio­nes que na­cen en los te­rri­to­rios de mi­sión se ha mul­ti­pli­ca­do. Por ejem­plo, en los úl­ti­mos 30 años, el nú­me­ro de sa­cer­do­tes na­ti­vos ha pa­sa­do de 46.932 a 88.138. Sin em­bar­go las di­fi­cul­ta­des que los se­mi­na­ris­tas y los no­vi­cios y no­vi­cias en­cuen­tran en es­tas igle­sias jó­ve­nes son mu­cho ma­yo­res, so­bre todo a ni­vel eco­nó­mi­co, que en las igle­sias de vie­ja tra­di­ción.

Por eso, la Obra de San Pe­dro Após­tol si­gue apos­tan­do por ellos y ayu­dán­do­les eco­nó­mi­ca­men­te. En 2018, a tra­vés del Fon­do Uni­ver­sal de So­li­da­ri­dad de esta Obra, los fie­les de todo el mun­do ayu­da­ron con 21.512.405 eu­ros a las vo­ca­cio­nes sur­gi­das en te­rri­to­rios de mi­sión. Es­pa­ña apor­tó casi 2 mi­llo­nes con los que se pudo ayu­dar a 5.450 vo­ca­cio­nes y a 225 for­ma­do­res.

"Di sí al sueño de Dios"

La co­lec­ta de Vo­ca­cio­nes Na­ti­vas del pró­xi­mo do­min­go 12 de mayo, con­tri­bui­rá a que mu­chos otros jó­ve­nes en todo el mun­do pue­dan se­guir di­cien­do “Sí al sue­ño de Dios”.

El Ins­ti­tu­to Se­cu­lar Sier­vas Se­gla­res de Je­su­cris­to Sa­cer­do­te, aco­gía ayer la rue­da de pren­sa de la Jor­na­da vo­ca­cio­nal que se ce­le­bra­rá en Es­pa­ña el pró­xi­mo 12 de mayo, con el lema “Di sí al sue­ño de Dios”. Or­ga­ni­za­da de for­ma con­jun­ta por Co­mi­sión Epis­co­pal de Se­mi­na­rios y Uni­ver­si­da­des de la Con­fe­ren­cia Epis­co­pal Es­pa­ño­la(CEE), la Con­fe­ren­cia Es­pa­ño­la de Re­li­gio­sos (CON­FER), la Con­fe­ren­cia Es­pa­ño­la de Ins­ti­tu­tos Se­cu­la­res (CE­DIS), y Obras Mi­sio­na­les Pon­ti­fi­cias (OMP), el ob­je­ti­vo de esta Jor­na­da es “vi­si­bi­li­zar la lla­ma­da a la vo­ca­ción” e in­vi­tar a “co­la­bo­rar con la ora­ción y la ayu­da eco­nó­mi­ca”, se­gún ex­pli­có du­ran­te la pre­sen­ta­ción Ana Cris­ti­na Oca­ña, del CE­DIS.