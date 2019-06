Estos son los deberes que han puesto los jóvenes a la Iglesia: escucha, coherencia y aprovechar el momento

Los jóvenes piden coherencia a la Iglesia y que aproveche el momento de apertura y de salida que atraviesa. Esas son dos de las conclusiones que sacan los dos jóvenes españoles que han acudido en representación de nuestro país al Foro Internacional de la Juventud con el Papa Francisco en El Vaticano del 19 al 22 de junio. El pontífice les ha recordado a ellos su protagonismo en la Iglesia, a riesgo de dejarse arrastrar.

"O protagonistas o nada; o van delante del tren o terminarán siendo vagón de cola". Estas fueron las contundentes palabras que el Papa Francisco dirigió a los jóvenes que participaron en el Foro Internacional de Jóvenes, organizado por el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, y que ahondó en el impulso que el sínodo ha dado a la pastoral juvenil y los nuevos caminos que abre.

Los españoles Olalla Rodríguez, de la diócesis de Getafe, y David Brunet, de Terrassa, cuentan a Alfa y Omega que pudieron escuchar estas palabras a pocos metros de Papa Francisco, al que luego pudieron saludar personalmente como colofón a cuatro días en los que experimentaron la comunión y la riqueza de la Iglesia.

Los deberes que los jóvenes ponen a la Iglesia de la mano de Christus vivit: escucha, coherencia y aprovechar el momento

"Ha sido una confirmación del momento en el que está la Iglesia. Un momento para salir, para abrirse a las periferias, a los que están más lejos o se sienten más lejos de la Iglesia, de modo que seamos nosotros los que vayamos en su búsqueda y nos pongamos en camino con ellos", explica Olalla Rodríguez a este semanario.

Para Brunet ha sido la mejor experiencia que ha tenido en la Iglesia después de su conversión hace unos años. Él, que había vivido de espaldas a la fe durante toda su infancia y parte de su juventud, se acercó a Dios gracias a una novia y acabó confirmándose hace dos años. Pudo comprobar cómo la recepción del sínodo y sobre todo de la Christus vivit está siendo más intensa en América Latina aunque dice que en España "estamos avanzando".

Ambos coinciden en que todavía son muchas las inquietudes que tienen los jóvenes con respecto a la Iglesia. Según manifiestan, durante estas jornadas se ha puesto de manifiesto que los jóvenes siguen pidiendo a la Iglesia que "se tome en serio su tarea de ser rostro de Jesús", es decir, se le reclama "una mayor coherencia evangélica". También que sea permeable a los cambios y que apoye aquello que el Espíritu está suscitando en los jóvenes.

"Tenemos millones de inquietudes, muchísimas ideas, conclusiones, peticiones, cambios… pero sobre todo queremos ser escuchados, que lo que hemos trabajado estos días en Roma sea escuchado y se pueda aterrizar en nuestro día a día", añade Brunet.

Cuando lleguen a sus lugares de origen, a sus entornos, lo que van a transmitir a sus contemporáneos es que hay una voluntad de cambio y de reforma por parte de la Iglesia y que en estas los jóvenes deben ser protagonistas. En este sentido, ven fundamental la lectura y el trabajo diario de la exhortación Christus vivit.

Pero su mensaje va más allá y se dirige también a los que están alejados de la Iglesia. "Los queremos, los queremos dentro, con nosotros. El sínodo también es para ellos y queremos que formen parte. Que se sientan llamados por el nombre, algo que el Papa hace muy a menudo", apunta David Brunet.

"Son el hoy y el futuro de la Iglesia"

Durante su encuentro con los participantes del foro, el Papa anunció el lema de la Jornada Mundial de la Juventud de 2022, que tendrá lugar en Lisboa. Será María se levantó y partió sin demora. "No ignoren la voz de Dios que los empuja a levantarse y a seguir los caminos que Él preparó para ustedes. Como María, y junto a ella, sean cada día portadores de su alegría y de su amor. Dice que María se levantó sin demora y apurada fue a ver a su prima. Siempre dispuestos, siempre apurados, pero no ansiosos, no ansiosos", les dijo.

Antes, el Pontífice les había dicho que son "el hoy de la Iglesia y no solo el futuro", así como que la Iglesia los necesita. "En el mundo cada vez son más las divisiones; y las divisiones traen guerras, traen enemistades. Y ustedes tienen que ser el mensaje de la unidad. Que vale la pena andar por este camino. Solo caminando juntos seremos de verdad fuertes", dijo el Papa.