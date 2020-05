Cáritas Madrid reparte menús diarios a más de 100 hogares

Más de 100 hogares se están beneficiando ya de la iniciativa Dadle vosotros de comer, con el que Cáritas Madrid elabora y reparte menús diarios a los más afectados por el confinamiento y que tienen más dificultades para comer

«Estamos recibiendo cerca de 600 llamadas al día, y la mayoría de ellas nos piden cosas básicas como alimentos para poder vivir», afirma Juan José Gómez-Escalonilla, responsable de Carifood, una empresa de inserción de Cáritas Madrid que participa en el proyecto Dadles vosotros de comer. Se trata de una iniciativa por la que Cáritas atiende «a los últimos de los últimos» entre los afectados por el confinamiento.

«Todos estamos comprobando que hay una necesidad enorme de comida. Hay muchas asociaciones e instituciones que están haciendo muchos esfuerzos», valora el responsable de Carifood, «pero hemos identificado un perfil de personas al que no se estaba llegando: contagiados por COVID que no pueden salir de casa para conseguir alimentos, mayores que están confinados y tienen muchas dificultades de movilidad, familias monoparentales saturadas por su día y a las que no les da la vida para más…».

Proyecto con una doble vertiente social

Para todos ellos, Carifood prepara diariamente un menú y medio para que puedan tener la comida y algo de cena asegurada. Una vez elaborados, Asiscar, otra empresa de reinserción de Cáritas, la reparte en diferentes centros, parroquias y colegios, desde donde diferentes voluntarios se encargan de llevarlos hasta los domicilios. «No se trata de repartir la comida y ya está», asegura Gómez-Escalonilla, pues las familias vienen acompañadas desde las cáritas territoriales «y con este contacto hacemos un seguimiento y les seguimos apoyando en cualquier cosa que necesiten. Todo forma parte de un mismo itinerario de acompañamiento».

Dadles vosotros de comer es una iniciativa que ha sido posible gracias a la generosidad de varias empresas y de multitud de donantes. «Cada euro que nos dan lo exprimimos al máximo», atestigua el responsable de Carifood, asombrado por la gran cantidad de particulares que «se han ofrecido para ayudar» en estos días.

El proyecto tiene una doble vertiente social, ya que por un lado ayuda a un centenar de familias, y por otro emplea a unos trabajadores – de Carifood y de Asiscar – que no hace mucho estaban al otro lado del problema, demandando ayuda de otros. Por eso, estos empleados se han tomado esta iniciativa «con mucha ilusión», ya que «vamos a trabajar con la misma profesionalidad de siempre, pero con un punto añadido de motivación. Nos alegra mucho poder trabajar para estas familias», concluye Gómez-Escalonilla.