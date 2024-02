E72 - 'Me quieres mucho, muchísimo'

Jesús, el de hoy es un episodio muy particular de tu vida. La transfiguración. Gracias por tus insinuaciones y disculpa cuando no te otorgo la preferencia que te mereces. Nos cuenta San Marcos que tus vestidos se volvieron de un 'blanco deslumbrador'. En esta Cuaresma queremos acompañarte de cerca en tu camino hacia Jerusalén, hacia tu cruz. Te llevaste a Santiago, Pedro y Juan para proporcionarles un consuelo previo a tu ejecución y que ellos fueran soporte para los demás.

Me demuestras que me amas para que yo pueda ser apoyo para otras personas. Nos desvelas el secreto de tu familia, el Dios único son tres personas divinas. Una familia amorosa y armoniosa. "Les envolvió una nube luminosa y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien me he complacido, escuchadle".