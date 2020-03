Pérez: “Nuestro gobierno ha fallado por incomparecencia si no por incompetencia”

Vídeo

El director de 'Trece al Día', José Luis Pérez, analiza la actuación del Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos frente a la crisis del coronavirus.

¿Qué hago con los niños? Esa es la pregunta más repetida por decenas de miles de padresde esas provincias en las que ya se han suspendido las clases, y el Gobierno debería haberse anticipado dando la respuesta porque era una medida que se veía venir. Después de lo ocurrido en Italia, también en España, se iba a tener que aplicar más pronto que tarde pero nadie del Gobierno puso encima de la mesa, por ejemplo, planes reales que faciliten la conciliación en un momento como ese y para tantas familias.

Igual que hemos visto desde Italia supermercados vacíos, colas para poder entrar y comprar suministros. También las han visto en Inglaterra, allí han tomado medidas, por ejemplo permitir que los transportistas trabajen unas horas más para garantizar el suministro.

José Luis Pérez, sobre la actuación del Gobierno frente al coronavirus

¿Ha dicho o hecho alguien del Gobierno español algo en España? Le han dejado al presidente de una empresa distribuidora, al presidente de Mercadona, que sea él, el que garantice que no va a haber ausencia de suministro en nuestro país.

Gestionar una crisis de esta magnitud no es solo hacernos creer que estamos ante poco más que una gripe. Del mismo modo que no es solo dejar que los técnicos comuniquen, por muy bien que lo haga, en una rueda de prensa al día, gestionar una crisis de esta magnitud es ayudar a la gente que lo está pasando mal en su día a día, en eso, al menos hasta ahora, nuestro gobierno ha fallado por incomparecencia si no por incompetencia.