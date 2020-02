José Luis Pérez: "Que el consenso esté enemistado con el Gobierno es de los problemas más graves que tenemos"

José Luis Pérez ha querido referirse a Felipe González, y sus nuevas declaraciones críticas hacia el Gobierno, en su monólogo de este lunes. El presentador de ‘TRECE al día’ ha podido conversar con quien fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, y nos acerca lo más interesante de esos minutos junto al histórico dirigente socialista. Lo hace tras una jornada en la que González no ha dudado en criticar la entrada de Pablo Iglesias en la comisión que controla la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

“Tras tener la suerte de compartir unas horas de charla con el expresidente Felipe González, no les voy a insistir en lo obvio: la enorme diferencia entre el nivel de antes y el de ahora. Pero sí les diré que, de sus palabras en torno a la situación política actual, no me parece lo más significativo que haya criticado (aunque lo sea, y de qué manera) la presencia del vicepresidente social, Pablo Iglesias, en la comisión sobre los secretos de los servicios de inteligencia. Ni tampoco el hecho de que haya sugerido que su compañero de partido, Pedro Sánchez (el actual presidente del Gobierno), es un oportunista.

Si nos despejamos de los titulares más llamativos (y estos sin duda lo son), lo más certero y preocupante de ese diagnóstico de Felipe González seguramente sea cuando apunta que este Gobierno está reñido, por voluntad propia, con la búsqueda de consensos. Ahí es donde González ha señalado también la diferencia de lo de entonces con lo de ahora: buscar consensos, pensar en el bien común.

Que eso esté enemistado con el Gobierno es, sin duda, uno de los problemas más graves que tenemos como país. Lo dice Felipe González. Es compañero de Pedro Sánchez. Ojalá le escuchara”.