José Luis Pérez: "A las autoridades les falta pedagogía para trasladar los mensajes con sensibilidad"

Vídeo

El miedo al coronavirus y esta especie de pánico que se ha desatado, seguramente tiene mucho más que ver con el temor a lo desconocido que con los datos que está dejando (por llamativos que sean) en el mundo entero. Es verdad que ya no es un problema de China y también es verdad que la primera fase de contención no ha funcionado, porque ahora mismo de cada diez nuevos casos que se descubren cuatro son fuera de China. Estamos ante un problema mundial.

Pero digo que más que por los datos, es el temor a lo desconocido porque en el fondo la mortalidad de este virus es menor que la de una gripe común, está por debajo del 2%. Pero seguramente tampoco ayudan a esta especie de sensación de pánico que se está desatando en las últimas horas, el hecho de que las autoridades sanitarias parezca que por el momento no se ponen de acuerdo. Es normal que escuchemos al Ministerio de Sanidad llamar a la calma, el decir que no es un virus grave aunque se pueda contagiar con facilidad. Por otro lado hace unos minutos la OMS alertaba con aquello de que el mundo no está preparado para una epidemia.

Seguramente las dos cosas son verdad evidentemente, pero lo que falta es un poquito de pedagogía y cintura por parte de las autoridades para hacer llegar los mensajes de una manera con un poco más de sensibilidad”. Una situación clave en el día de hoy, ya que se ha convertido en la noticia estrella del día, con los últimos positivos por coronavirus en España. Una mujer en Barcelona y la esposa del turista italiano. Ambos están aislados y a la espera del resultado del segundo análisis.