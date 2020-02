José Luis Pérez: "El Gobierno es un diez en propaganda, pero en solucionar los problemas es un suspenso"

Vídeo

La de hoy es una buena alegoría de la forma de actuar de este Gobierno. Por la mañana ha aprobado nuevos impuestos: la tasa Tobin, que van a pagar las pequeñas y medianas empresas pero también el pequeño ahorrador que hace sus inversiones en la Bolsa, y la tasa Google, que queda muy bien porque es un impuesto para las grandes tecnológicas. Este segundo puede ser necesario, pero el Gobierno, justo después de anunciarlo, dice que no va a aplicar, es decir, propaganda.

Eso por la mañana, porque por la tarde se ha reunido con los agricultores que están protestando por las pérdidas que sufren por la enorme diferencia de precio del campo al supermercado. ¿Qué les ha dicho el Gobierno? ¿Les ha aportado soluciones? No, les ha dicho que sigan protestando, se lo ha pedido el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Más propaganda.

¿Por qué es alegórico? Porque de palabra este Gobierno, para los problemas que no son reales, en un hacha, un diez. Pero para solucionar los verdaderos problemas, como los de los agricultores, este Gobierno es un suspenso. Porque de las palabras, como saben los agricultores, no se come.

Asaja, COAG y UPA piden a los partidos apoyo para el trámite urgente de leyes

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han pedido este martes a os grupos parlamentarios del PSOE, PP y Ciudadanos, con los que se han reunido en el Congreso, que apoyen la tramitación urgente de los cambios legales que prepara el Gobierno en apoyo al sector.

Tras el encuentro, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha explicado que han obtenido el "respaldo" de los partidos para sacar adelante cuanto antes la reforma de la ley de la cadena alimentaria y solo quedaría que el Gobierno "concrete los puntos para negociar".

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha reclamado saber "exactamente hasta dónde llega el compromiso en contratos, costes, precios y márgenes comerciales", mientras que el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha destacado el apoyo recibido a las medidas que las organizaciones han planteado al Ejecutivo.