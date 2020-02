José Luis Pérez: "El coronavirus no es como una gripe y se puede agravar en el tiempo"

Vídeo

Hasta con esto del coronavirus parece que tenemos que dividirnos en dos. Y ahora tenemos a los 'alarmistas' aquellos que dan la sensación de que con esto se va a acabar el mundo y luego tenemos a los 'autocomplacientes' que vienen a decir que esto es como una gripe y que lo estamos haciendo estupendamente bien. Pues seguramente ni lo uno ni lo otro. No. El coronavirus no es como una gripe. Si se está aislando a miles de personas en toda Europa y si se están tomando medidas excepcionales por ejemplo con eventos públicos es para evitar que el coronavirus sea eso, como una gripe, que nos visite y se agrave todavía más con el tiempo.

Evidentemente tampoco se va a acabar la humanidad pero sí convendría revisar todo lo que se está haciendo bien en nuestro sistema sanitario que es mucho. Y también lo que no se está haciendo del todo bien. En España se están haciendo muchas menos pruebas que en otros países de nuestro entorno para determinar si pacientes con neumonía tienen el origen en el coronavirus. Eso no ayuda a ponerle barreras a la enfermedad. No pasa nada por decir lo que no estamos haciendo bien aunque se resalte lo que sí que está funcionando. En esto deberíamos estar todos unidos.

Hablamos de una enfermedad que está en el foco mediático y sanitario de nuestro país, con un avance indiscriminado en diferentes puntos de España. Todavía hoy son muchas las personas que permanecen aisladas en un hotel de Adeje (Tenerife). La situación continúa siendo crítica aunque no debemos crear alarma al respecto. El coronavirus, recordamos, en la mayoría de los casos tiene cura y puede resultar muy grave en aquellas personas que tienen patologías respiratorias previas.