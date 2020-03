Pérez: “El coronavirus supone una triple amenaza: de incertidumbre, consumo y suministros”

Vídeo

El presentador de 'TRECE al Día', José Luís Pérez, analiza la actualidad de este lunes que pasa por el creciente número de positivos en España.

No conozco ninguna gripe de los últimos lustros que haya provocado una amenaza de recesión. Mira tú por donde. En cambio, en el coronavirus ya vamos por ese camino, según dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

No, efectivamente, por un ufanos que se mostraran algunos hace apenas una semana, el coronavirus no es una gripe. No lo es desde el punto de vista sanitario, porque, de hecho, lo que se trata de conseguir con este esfuerzo de contención es precisamente eso: es tratar de evitar que el coronavirus se convierta en una gripe con todo lo que eso conlleva. ¿Qué conlleva? Decenas de miles de muertos año tras año en todo el mundo. Pese a que con la gripe existe ya una vacuna.

El análisis de José Luis Pérez sobre el coronavirus

No lo es desde el punto de vista sanitario y evidentemente no lo es desde el punto de vista económico, donde el coronavirus supone una triple amenaza: por la incertidumbre que genera, es una crisis de consumo y de demanda, por mucho que bajen los precios de los hoteles en Italia no van a ir los consumidores, no van a ir los turistas; y es también una crisis de suministro, hay empresas que no tendrían por qué sufrir esta crisis pero que en cambio no tienen los suministros necesarios para poder seguir fabricando.

Por tanto, algunas de ellas están anunciado ya Expedientes de Regulación de Empleo, para ser una gripe lo cierto es que este coronavirus está dejando muchas consecuencias y muy preocupantes. No hay que alarmar, hay que informar para tomar medidas.