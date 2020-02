José Luis Pérez: "Con el coronavirus no hay que alarmar pero sí concienciar"

Vídeo

La Organización Mundial de la Salud acaba de elevar a muy alto el riesgo mundial por el coronavirus. En España todavía no se contemplan pero ya no se descarta tomar medidas más drásticas como cancelar grandes eventos deportivos u obligar a que se celebren a puerta cerrada como ya ocurre por ejemplo en Italia.

Otros países europeos lo que están haciendo es prohibir reuniones que concentren a más de 1.000 personas. Parece claro que esto del coronavirus es más de una gripe o por lo menos se trata de evitar que sea un virus estacional como una gripe. Eso ya está claro y decirlo no es alarmar. Es concienciar. Que sigue siendo necesario hacerlo lo demuestran los datos.

Hoy mismo se acaba de publicar una encuesta sobre la cual más de la mitad de los españoles no toman precauciones básicas como lavarse las manos. Por eso es necesario decirlo aunque no estemos hablando de la desaparición de la especie humana. Conviene tomar cartas en el asunto y no me refiero solo a las autoridades todos tenemos nuestra pequeña parte de responsabilidad.