Jiménez: "Estamos ante un virus que desconcierta y nos hace preguntarnos muchas cosas"

Vídeo

El presentador de 'El Cascabel', Antonio Jiménez, ha realizado un análisis respecto a la gestión que está llevando a cabo el Gobierno con el COVID-19.

Se cumple el dicho que es peor presentir que sentir. Deslizo dos críticas con toda esta situación que ha generado el coronavirus en España pero también en Europa, la alarma injustificada que muchos ciudadanos exhiben a la hora de salir corriendo a los supermercados vaciando las estanterías. Debemos exigirnos una responsabilidad que desde luego no evidencian aquellos que hacen este tipo de cosas porque no está justificado acudir a los supermercados porque los niños se quedan en casa. Hay otras razones para alarmarse.

El hecho de que haya matrimonios o parejas que no puedan dejar a los niños con nadie entonces alomejor uno de los dos tendrá que quedarse en casa porque es una situación imprevista. Y ahí si que se deben buscar salidas pero no ir corriendo al súper por temor a que esto sea el fin del mundo. Esto nos hace pensar que debemos actuar con más responsabilidad. Y luego otra crítica sería si realmente el gobierno está actuando con la debida celeridad. Probablemente se deberían haber tomado medidas más drásticas. Impedir las reuniones de más de 1.000 personas, los viajes suspenderlos con Italia y probablemente no sé si estaríamos un pelín mejor que ayer.

Estamos ante un virus que desconcierta y nos hace preguntarnos muchas cosas pero sobre todo lo más importante es la serenidad y seguir los consejos que nos están dando las autoridades sanitarias a través de los medios serios, no a través de las redes sociales con las fake news que nos invitan al alarmismo injustificado.