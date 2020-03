Jiménez destaca el “oportunismo atroz” de Calvo al pedir a Casado aprobar los Presupuestos por el coronavirus

Vídeo

Al circo se le han lesionado los trapecistas y los payasos están muy tristes. Me refiero a la situación económica que si estaba ya mal, o se anunciaba una desaceleración bastante notable...con esto del coronavirus las cosas son inciertas y en algunos casos dramáticas.

No hay más que ver como se están comportando las bolsas que siguen hundiéndose un día tras otro. Esto es una situación alarmante. Casado ha pedido al Gobierno que actúe, que ponga en marcha un plan de choque para prevenir la situación que nos viene encima. Le ha concretado 10 medidas para beneficiar a empresas, autónomos y a aquellas personas que se puedan ver perjudicadas por el coronavirus. Desde el punto de vista sanitario no hay nada que objetar porque se está funcionando bastante bien. Desde el punto de vista económico, el Gobierno no ha hecho nada hasta ahora. No se ha movido y ahí si es verdad que es muy bueno que desde la oposición se le de un toque a Sánchez para que reaccione. Vamos a ver si mañana en el Consejo de Ministros aprueba algo.

El uso del coronavirus para sacar adelante los PGE

De manera oportunista Calvo le ha pedido a Casado que apruebe los presupuestos generales del Estado. Eso es un oportunismo atroz. Con esto, si estos presupuestos salen adelante será mucho más sencillo abordar las consecuencias económicas del coronavirus... pero es que están pactados con Podemos, separatistas y PNV para beneficiar a Cataluña y luego “crujir” a impuestos al resto de ciudadanos.

Esta es la situación y estaremos atentos a lo que nos digan desde el punto de vista económico a ver si reacciona el Gobierno y plantea unas medidas esperanzadoras para afrontar esta crisis.