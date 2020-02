El homenaje de Antonio Jiménez al piloto fallecido en la Manga del Mar Menor

Vídeo

El presentado de 'El Cascabel', Antonio Jiménez, dedica su mensaje hoy a la Patrulla Águila del Ejercito del Aire. Uno de los suyos el comandante Eduardo Fermín Garvalena, ha fallecido después de que su avión cayera al Mar Menor durante unas pruebas de entrenamiento, pertenecía a la Academia General del Aire en San Javier (Murcia).

Estos pilotos son extraordinarios. La Patrulla Águila representa todo lo mejor que puede tener el Ejército del Aire, en la medida en que ellos son los que visualizan la gran profesionalidad de nuestros pilotos del Ejército, están actuando en medio mundo y se les conoce por esas maravillosas acrobacias que hacen en el aire. Son la avanzadillas de los aviones del Ejercito del Aire y sobre todo la profesionalidad de esos pilotos.

El homenaje de Antonio Jiménez al comandante

El comandante Eduardo Fermín Garbalena era de Granada, tenía 38 años y tuve la oportunidad de conocerlo. Coincidimos en un restaurante en Madrid: él estaba con sus compañeros de la Patrulla Águila, habían protagonizado una exhibición en la Base Área de Getafe (Madrid).

Tuvimos la oportunidad de charlar y yo valorar la gran profesionalidad de estos pilotos, admirarles porque realmente me parece extraordinario lo que hacen y sobre todo expresarle mi máximo reconocimiento. Luego nos hicimos una foto conjunta, que yo guardo con mucho recuerdo desde entonces.

Hoy cuando he conocido esta noticia, la verdad que lo primero que he hecho ha sido apelar a esta foto, recordar al comandante, a sus compañeros y desde aquí mandarles mi más sentido pésame. Mi conmoción y mi admiración y reconocimiento a toda la Patrulla Águila y al Ejército del Aire. Ojalá no se repitan más accidentes como estos, ha sido tres en los últimos meses. Hemos lamentado la muerte de tres militares del Ejército de la Base de San Javier.