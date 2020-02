Antonio Jiménez: “La patronal catalana pide a Sánchez que evite que Madrid actúe como un paraíso fiscal”

Vídeo

Cada día que pasa es más evidente que el flanco débil es la economía, por lo que están anunciando lo que pueden hacer en el futuro. La economía les va a pasar factura desde el punto de vista político pero sobre todo desde el punto de vista del Estado, al bolsillo de los ciudadanos porque no es nada bueno lo que nos anuncia.

Ahora están muy preocupados porque Madrid es la comunidad que más tira, es la locomotora de España, la que menos paro ofrece. No gusta los gobiernos autonómicos socialistas lo que hace Madrid.

Madrid tiene una política fiscal muy libre, significa que es donde menos impuestos pagan, los madrileños son los que menos impuestos pagan en relación al resto de ciudadanos, porque los 25 años del gobierno del PP han procurado que las políticas fiscales gocen de libertad y en el convencimiento en que pagando menos impuestos, hay más economía y se recauda mucho más.

Empiezan a plantearse agravios comparativos con otras comunidades donde sus gobiernos fríen impuestos a sus ciudadanos. En Cataluña, pagan un 10 % más de IRPF que Madrid porque así lo decidió el gobierno de la Generalitat. Y no se le ocurre otra cosa al señor president de la patronal catalana, que pedirle al señor presidente cuando fue a ver a Torra, decirle que castigue a Madrid. Que el señor Sánchez haga lo posible desde el gobierno para armonizar fiscalmente España. Señor Sánchez pídale a Torra que baje los impuestos para que puedan gozar de las mismas situaciones desde el punto de vista fiscal. Pero no lo hace porque el señor Sánchez tiene una patronal que está subvencionada convenientemente por el gobierno de la Generalitat. No tiene valor para decirle lo que tiene que hacer.

Los dos modelos económicos que vamos a comparar los modelos gestionados desde el punto liberal por Partido Popular y Ciudadanos, en Madrid y Andalucía, con los modelos autonómicos socialistas. No es verdad que el efecto capitalidad beneficie a Madrid, porque cuando gobernaron los socialistas durante 12 años, Madrid siempre estuvo por debajo de Cataluña. Su PIB estaba por debajo de la media nacional, que no nos vendan milongas.