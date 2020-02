Antonio Jiménez: "Irene Montero adolece de rigor, seriedad y solvencia"

Vídeo

La ministra de Igualdad y sus colaboradores y colaboradoras están encantados de conocerse y de haberse conocido. No hay más que ver ese vídeo que pusieron en circulación con ocasión del cumpleaños de Irene Montero. Si lo hubieran grabado colaboradores y colaboradoras de una ministra del Partido Popular, o incluso del Partido Socialista en la etapa de Zapatero… Probablemente, no estarían ya en el ministerio: les habrían echado.

Y no exagero. Aquí se ha llegado a una situación… La política de España en estos momentos… Todo vale para determinados personajes, para determinados ministros, para determinados partidos, frente a lo que se le ha exigido (los niveles y los listones, que se han puesto altísimos, en muchos casos con razón) al Partido Popular. Por ejemplo, recientemente en la etapa de Rajoy. Pero esto es lo que hay.

Más allá de la propaganda que está vendiendo este ministerio, que es verdad que se está prodigando en mucha propaganda, muchos vídeos… ¿De gestión qué? ¿Cómo andamos, señora Montero? Pues cortitos con sifón. No hay más que ver cómo la señora ministra se ha opuesto a que se investigue lo de Baleares: la corrupción de menores. Con la excusa de que podía ponerse en peligro la identidad de los niños a los que se les indujo a prostituirse.

No entiende la señora ministra que aquí se trata de investigar responsabilidades políticas. Las legales ya se están investigando. Me imagino que la Fiscalía está en ello. Porque es un tema aberrante, de un escándalo extraordinario. Lamentable, escabroso. Pero desde el punto de vista político, habrá que pedirles responsabilidades a aquellos que no han sabido tutelar a esos menores. Y que incluso han mirado para otro lado, o no han tenido en cuenta que había personas que estaban induciéndoles a prostituirse. Eso es lo que hay que investigar, señora Montero.

Se ha opuesto nuevamente, en el caso de Madrid. A pesar de que lo han pedido el PP y Ciudadanos. Luego tenemos la forma en que las asociaciones de guardias civiles y de policías la han criticado duramente. Y con razón. Porque, según la señora Montero, todavía en las comisarías de España, cuando una mujer denuncia una agresión sexual, lo primero que se le pregunta es si iba con minifalda. Si llevaba la falda más corta o más larga. O el escote más aquí o más allá.

No se ha enterado todavía: eso pasaba cuando, probablemente, ella estaba en la Facultad de Sociología. Pero han cambiado las cosas. Y usted ya está en el ministerio. Y usted tiene que tener más rigor, y más seriedad, y más solvencia. Y eso es de lo que parece que adolece, de momento, la señora Irene Montero.