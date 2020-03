Antonio Jiménez: “Este Gobierno solo cumple con aquellos que han violado la ley”

Vídeo

El presentador de 'El Cascabel', Antonio Jiménez', analiza la manifestación de los cuerpos policiales frente al Congreso de los Diputados para pedir la equiparación salarial con las fuerzas atuonómicas.

El deshago y el desdén con el que Pedro Sánchez, su gobierno y también algunos dirigentes del partido socialista se comportan con las fuerzas constitucionalistas, y con algunos colectivos, no tiene paragón ninguno.

Durante su campaña electoral, Pedro Sánchez prometió muchas cosas, que luego no solamente no ha cumplido sino que ha hecho todo lo contrario. Es evidente que ya no hay elecciones a las vista.

Es tan evidente como que los cuerpos policiales se han manifestado hoy frente al Congreso de los Diputados. Han presentado una iniciativa legislativa que se equiparen sus sueldos, policías y guardías civiles, con los de las fuerzas autonómicas (la policía del País Vasco, de Cataluña o incluso de Navarra).

Esa iniciativa no ha prosperado porque, tanto al Partido Socialista como Podemos, la han vetado en la Mesa del Congreso. No quieren tramitarla porque dicen que no han dinero en los presupuestos para equiparar los salarios de los guardías civiles y de los policías.

El análisis de Antonio Jiménez sobre las promesas electorales

Fernando Alvarado

No hay elecciones a la vista, ahora se puede hacer todo lo contrario a lo que se prometió. Sánchez había prometido, en febrero de 2018 y posteriomente, que iba a equiparar los salarios.

Además, dice la señora Lastra, dirigente del Partido Socialista, que el gobierno está en su derecho a no cumplir con esa promesa porque sería gastar más. Hay dinero para gastar en otras cosas, probablemente hastar superfluas, y evidentemente en inversiones no productivas pero no para dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de un salario digno, por lo menos en la misma línea que lo tienen la Polícia Vasca o los Mossos de Esquadra.

Es evidente que este gobierno solo cumple con aquellos que han violado la ley, como los separatistas y con todos aquellos que siguen desafiando al Estado. No hay más que ver los acuerdos que tienen con el Partido Nacionalista Vasco y con los separatistas con el fin de que él pueda seguir en La Moncloa, pero ahora ya no interesa ni guardía civil ni policías. El sueldo ya veremos a ver cuándo se les sube.