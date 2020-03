Antonio Jiménez: "Este no es el momento de pasar facturas, sino de remar todos juntos y con responsabilidad"

Vídeo

Quienes informamos, opinamos y comentamos a propósito de la crisis del coronavirus en nuestro país nos exigimos, asimismo de entrada, una enorme responsabilidad. Y también mucha honestidad a la hora de dar opinión o informar. En primer lugar, nos exigimos y debemos exigirnos no contar o decir u opinar sobre lo que desconocemos y no sabemos. Tenemos que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, de los responsables sanitarios, que son los que deben transmitirnos la información veraz, la información científica. Y nosotros, en todo caso y a su vez, llevarla a todos los espectadores, a todos los oyentes y, en definitiva, a los lectores.

A partir de ahí, es necesario acabar con esa alarma que a veces alguna de esas noticias (no las de los medios serios) están generando. Me refiero a las noticias falsas y los bulos que circulan por las redes sociales, fundamentalmente. Y también por algunos medios que supuestamente son serios. O aparentemente son serios. Bulos, noticias falsas que, en definitiva, lo que alimentan es la alarma social. Invitan a que los ciudadanos vayamos a los supermercados, carguemos los carros de forma incomprensible y vaciemos las estanterías. Y eso no puede ser: no hay problema de desabastecimiento, no debemos generar alarma social.

Ya tenemos un problema, que tenemos que afrontar con seriedad, con responsabilidad, y, sobre todo, con decisión. Y seguir (insisto) las indicaciones que nos están dando las autoridades sanitarias. Hay situaciones en las que, desde el punto de vista político, los medios aprovechan para pasar factura a algún partido o a algún Gobierno. Leo textualmente lo que un periódico supuestamente serio dice a propósito de la situación que se vive en Madrid, que es la comunidad donde más casos se están dando. Bueno, pues aprovecha para arremeter contra la Comunidad de Madrid.

Dice textualmente que Madrid mide las consecuencias, con esta crisis del coronavirus, de los recortes de la crisis financiera, las externalizaciones y la expansión de la sanidad privada. O sea, aprovechan para pasarle factura a la Comunidad de Madrid cuando está respondiendo con la seriedad que la situación requiere en estos momentos. Y, claro, uno se pregunta: ¿no estamos aquí para remar todos en la misma dirección y no aprovechar para hacer política y partidismo y criticar al Gobierno de turno?

Sería muy fácil, a lo mejor, echarle en cara al señor Sánchez que permitiera la manifestación de las feministas del pasado domingo. A pesar de que ya había un incremento exponencial de los casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid. Pues no. Miren ustedes, este no es el momento de pasar facturas. Es el momento de remar todos juntos, de remar con responsabilidad. Y ya habrá tiempo, en función de los resultados y de las consecuencias, de investigar. O de pedir explicaciones a propósito de situaciones que se hayan podido vivir.

Pero esto de que un periódico (insisto) supuestamente serio le pase factura al Gobierno de Madrid… Como diciendo ‘Está colapsado el sistema porque aquí se había quedado de alguna forma obsoleto por culpa de externalizar, de privatizar, etcétera’. Ya están pasando factura a la sanidad pública de Madrid, cuando es una de las más eficaces que tiene España. En general, el sistema de salud español es extraordinario, pero el de Madrid siempre ha presumido (y lo es) de tener unos muy buenos hospitales, muy buenos profesionales en todos los campos… Y, por supuesto, de ser un sistema muy eficaz y eficiente.

Y ahora nos encontramos esto… Bueno, vamos a ver. Algún día, a lo mejor habrá que pedirle a este medio explicaciones de por qué apunta solo la dirección de la Puerta del Sol. Y se olvida de que en La Moncloa hay un presidente del Gobierno y un Gobierno que tiene la responsabilidad máxima de gestionar esta crisis.